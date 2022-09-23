سياسة
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مذيعة أمريكية: الرئيس الإيراني ألغى مقابلة لرفضي تغطية شعري
أُلغي أول لقاء تليفزيوني للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في الولايات المتحدة بسبب رفض مذيعة شبكة CNN الأمريكية، وضع غطاء رأس في أثناء المقابلة.
مذيعة أمريكية: الرئيس الإيراني ألغى مقابلة لرفضي تغطية شعري
المذيعة كريستيان أمانبور في أثناء انتظارها حضور الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قبل أن تُلغى المقابلة
23 سبتمبر 2022

أُلغي لقاء تلفزيوني للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مع شبكة CNN الأمريكية في مقر الأمم المتحدة بنيويورك عقب رفض مذيعة القناة كريستيان أمانبور ارتداء غطاء للرأس.

وقالت المذيعة في سلسلة تغريدات على حسابها الشخصي بتويتر إنه بعد التحضير للمقابلة وفي أثناء انتظار حضور الرئيس الإيراني جاء أحد مستشاريه وطلب منها وضع غطاء الرأس وإلا لن تُجرى المقابلة، إلا أنها رفضت.

وأضافت أنها رفضت بأدب لعدم وجود أعراف أو قوانين تلزمها ذلك في نيويورك، علاوة على أنها أجرت لقاءات مع رؤساء إيرانيين سابقين خارج إيران ولم يطلب منها أي منهم وضع غطاء للرأس.

وأشارت إلى أن اللقاء كان سيصبح أول لقاء للرئيس رئيسي في الولايات المتحدة إلا أن اللقاء أُلغي عقب قضاء أسابيع في التخطيط للقاء وساعات في تجهيز المعدات.

مصدر:TRT عربي
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