أُلغي لقاء تلفزيوني للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مع شبكة CNN الأمريكية في مقر الأمم المتحدة بنيويورك عقب رفض مذيعة القناة كريستيان أمانبور ارتداء غطاء للرأس.

وقالت المذيعة في سلسلة تغريدات على حسابها الشخصي بتويتر إنه بعد التحضير للمقابلة وفي أثناء انتظار حضور الرئيس الإيراني جاء أحد مستشاريه وطلب منها وضع غطاء الرأس وإلا لن تُجرى المقابلة، إلا أنها رفضت.

وأضافت أنها رفضت بأدب لعدم وجود أعراف أو قوانين تلزمها ذلك في نيويورك، علاوة على أنها أجرت لقاءات مع رؤساء إيرانيين سابقين خارج إيران ولم يطلب منها أي منهم وضع غطاء للرأس.

وأشارت إلى أن اللقاء كان سيصبح أول لقاء للرئيس رئيسي في الولايات المتحدة إلا أن اللقاء أُلغي عقب قضاء أسابيع في التخطيط للقاء وساعات في تجهيز المعدات.