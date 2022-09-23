سياسة
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وزير الداخلية التركي يشارك السعودية الاحتفال بيومها الوطني
شارك وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، السعودية الاحتفال بيومها الوطني الـ92، الذي أقامته السفارة السعودية بأنقرة. وفي كلمته خلال الاحتفال هنّأ صويلو السعودية وقال إن الروابط بين البلدين تلقي على عاتقهما مسؤوليات كبيرة.
وزير الداخلية التركي يشارك السعودية الاحتفال بيومها الوطني
قال صويلو إن متانة العلاقات التركية السعودية في القرن الـ21 قادرة على وضع حد لبعض المظالم في العالم / AA
23 سبتمبر 2022

شارك وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، في حفل استقبال أقامته السفارة السعودية في أنقرة بمناسبة اليوم الوطني الـ92.

وبدأ حفل الاستقبال الذي أقيم في فندق "شيراتون" مساء الخميس بعزف النشيدَين الوطنيَّين للبلدَين، وعرض مقطع فيديو عن العلاقات التركية السعودية.

وفي كلمته بحفل الاستقبال، هنّأ صويلو، السعودية بيومها الوطني، مبيناً أن الروابط بين البلدين تُلقي على عاتقهما مسؤوليات كبيرة.

وأضاف أن تركيا والسعودية انطلقتا في مسيرة قوية للغاية، لا تقتصر وجهتها على المنحى التجاري فحسب، وإنما مسيرة نحو الحق والعدل وإنصاف المظلوم.

وشدد على أن العلاقات التركية السعودية أعطت الأمل والقوة للشعوب المظلومة.

وقال: "نؤمن أن متانة هذه العلاقات في القرن الـ21 ستكون قادرة على وضع حد لبعض المظالم في العالم".

وأكد صويلو أن تعاون تركيا والسعودية في مختلف المجالات وخاصة التجارية والصناعات الدفاعية ومكافحة الإرهاب، من شأنه أن يوفّر الرفاهية والازدهار للدول المظلومة والمضطهدة والشعوب الساعية لنيل حقوقها.

وأعرب عن دعم تركيا لجهود السعودية في مجال الحفاظ على البيئة، واستعداد أنقرة للتعاون مع الرياض في هذا الخصوص، إضافة إلى حشد الجهود التركية للارتقاء بالعلاقات التجارية بين البلدين.

وشدد على أن ترشيح السعودية لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030 يعد خطوة مهمة للمنطقة بأكملها.

بدوره، أعرب القائم بالأعمال السعودي يوسف الحربي، عن شكره لتركيا على دعمها ترشيح السعودية لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030.

وأشار الحربي إلى المكانة المرموقة للبلدين وثقلهما على الصعيدين الإقليمي والعالمي، ودورهما في حل الأزمات الإقليمية وامتلاكهما إمكانات اقتصادية كبيرة باعتبارهما عضوين في مجموعة العشرين G-20.

ونوّه في هذا الإطار بأن تعاون البلدين يصب في مصلحة الشعبين التركي والسعودي والعالم أجمع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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