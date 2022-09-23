سياسة
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روسيا تستعد لإطلاق أول رحلات جوية مباشرة إلى شمال قبرص التركية
كشفت مصادر دبلوماسية عن قرب الإعلان عن رحلات جوية مباشرة لأول مرة بين روسيا وجمهورية شمال قبرص التركية.
روسيا تستعد لإطلاق أول رحلات جوية مباشرة إلى شمال قبرص التركية
مطار إرجان الجديد بجمهورية شمال قبرص التركية
23 سبتمبر 2022

قال مسؤول بوزارة الخارجية بجمهورية شمال قبرص التركية إن من المقرر إطلاق رحلات جوية تجارية مباشرة بين روسيا وقبرص التركية، في خطوة هي الأولى من نوعها.

وأضاف المسؤول في تصريحات لـTRT World أن من المحتمل الإعلان رسمياً عن إطلاق الرحلات المباشرة بين البلدين خلال الأيام المقبلة، وأن من المقرر بدء الرحلات في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني المقبل مع افتتاح مطار أرجان الجديد بالعاصمة لفكوشا.

وأشار المسؤول الدبلوماسي إلى أن المباحثات مستمرة حول الموضوع بين موسكو وأنقرة وقبرص التركية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعرب ترحيبه بهذه الخطوة خلال لقائه الصحفيين في ختام زيارته لنيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويرى محللون سياسيون أن هذه الخطوة حال تحقُّقها تُعَدّ نصراً دبلوماسياً لأنقرة التي طالما دعت دول العالم إلى الاعتراف بجمهورية شمال قبرص التركية دولة مستقلة متساوية في الحقوق والسيادة مع الشطر اليوناني لجزيرة قبرص، كما تُعتبر خطوة مهمة في سبيل اعتراف روسيا بجمهورية شمال قبرص التركية.

مصدر:TRT عربي
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