ارتفعت حصيلة ضحايا كارثة غرق مركب يقلّ مهاجرين غير نظاميين قبالة السواحل السورية إلى 73 قتيلاً، وفق ما أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام السوري الجمعة، في حصيلة جديدة هي العليا منذ بدء ظاهرة الهجرة غير النظامية.

وقال وزير الصحة حسن الغباش في بيان: "في حصيلة غير نهائية بلغ عدد ضحايا غرق المركب 73 شخصاً، بينما الذين يتلقون العلاج في مشفى الباسل (في طرطوس) 20 شخصاً".

وذكرت إذاعة "شام إف إم" المقربة من النظام السوري، في سلسلة تغريدات على تويتر، أن زورقاً يحمل أشخاصاً من جنسيات مختلفة غرق قرب سواحل جزيرة أرواد بطرطوس غربي سوريا.

فيما ذكر ناجون من الغرق، أن القارب غادر ميناء مدينة المِنية شمالي لبنان قبل أيام، باتجاه السواحل الأوروبية.

ونقل تليفزيون النظام السوري الخميس أنّ المركب كان يستقلّه ما لا يقلّ عن 150 شخصاً، بما يعني أن عشرات في عداد المفقودين.

والخميس نظّم عشرات الأشخاص في مدينة طرابلس بشمال لبنان احتجاجاً بهدف تنبيه السلطات إلى فقدهم الاتصال بقارب يحمل على متنه عشرات من المهاجرين.

وشهد لبنان قفزة في معدلات الهجرة مدفوعة بواحدة من أعمق الأزمات الاقتصادية في العالم.

وبجانب من يهاجرون من اللبنانيين، يوجد أيضاً لاجئون من سوريا وفلسطين يغامرون بخوض غمار الرحلة المحفوفة بالمخاطر على متن قوارب الهجرة.