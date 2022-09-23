سياسة
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غوتيريش يحذر: العالم لا يمكنه تحمل وقوع كارثة نووية
قال أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن "الوضع في محطة الطاقة النووية زابوريجيا لا يزال مصدر قلق بالغ، وأي ضرر متعمد أو غير متعمد على البنية التحتية النووية يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة على الناس في جميع أنحاء الكوكب وما وراءه".
غوتيريش يحذر: العالم لا يمكنه تحمل وقوع كارثة نووية
غوتيريش: العالم لا يمكنه تحمل وقوع كارثة نووية / AA
23 سبتمبر 2022

حذّر أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجمعة، من أن الوضع في محطة زابوريجيا الأوكرانية لا يزال مصدر قلق بالغ، منذراً بأن العالم لا يمكن أن يتحمل وقوع كارثة نووية.

وقال غوتيريش على تويتر، إن "الوضع في محطة الطاقة النووية زابوريجيا لا يزال مصدر قلق بالغ، وأي ضرر متعمد أو غير متعمد على البنية التحتية النووية يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة على الناس في جميع أنحاء الكوكب وما وراءه".

وتابع: "لا يستطيع العالم تحمل كارثة نووية".

وفي 4 مارس/آذار الماضي، فرضت روسيا سيطرتها على المحطة الأكبر في أوروبا، ويشهد محيطها من حين إلى آخر هجمات وقصفاً تتبادل موسكو وكييف الاتهامات بشأنهما.

وأمس، لوحت روسيا بإمكانية استخدام السلاح النووي في أوكرانيا، وقالت على لسان نائب رئيس مجلس الأمن دميتري ميدفيديف، إن موسكو بإمكانها استخدام الأسلحة النووية الاستراتيجية، لحماية مناطق في أوكرانيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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