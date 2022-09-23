تشهد إيران الجمعة تظاهرات مؤيدة لوضع الحجاب دعت إليها منظمة حكومية.

يأتي ذلك بعد أيام من احتجاجات على وفاة الشابة مهسا أميني التي انهارت في مركز الاحتجاز التابع لشرطة الأخلاق ودخولها في غيبوبة قبل أن تتوفى بالمشفى.

ووفق التلفزيون الرسمي الإيراني فإن عدد القتلى في الاحتجاجات على وفاة الشابة البالغة من العمر 22 عاماً، ارتفع إلى أكثر من عشرين شخصاً، لكنّ الحصيلة قد تكون أعلى، وفق منظمات تتابع الشأن الإيراني في الخارج.

فقد أورد مركز حقوق الإنسان في إيران (ICHRI) الذي يتخذ من نيويورك مقراً له، أن عدد قتلى الاحتجاجات ارتفع إلى 36، مشيراً إلى تواصل الاحتجاجات في مدن عدة.

وجاء في تغريدة على صفحته على "تويتر"، "في اليوم السابع من الاحتجاجات في إيران، أقرّ المسؤولون بمقتل 17 شخصاً على الأقل، بينما تشير المصادر المستقلة إلى 36".

تظاهرات مؤيدة للحجاب

ودعا المجلس الإسلامي لتنسيق التنمية المكلّف بتنظيم التظاهرات الرسمية في إيران، إلى تظاهرات مؤيدة للحجاب الجمعة.

ويتوقع أن يحصل التجمّع الأكبر للتظاهرة المؤيدة أمام جامعة طهران بعد صلاة الجمعة، حسب ما ذكرت وكالة أنباء "إرنا" الرسمية.

كذلك أفاد مصورو وكالة الصحافة الفرنسية أن حشوداً كبيرة تجمعت في طهران للمشاركة في التظاهرات.

وحمل الحرس الثوري الإيراني بدوره المتظاهرين المحتجين على وفاة مهسا أميني مسؤولية ما يجري، وندّد بـ"عملية نفسية وحرب إعلامية مفرطة بدأت بذريعة وفاة مواطنة".

ووصف الحرس الثوري ما يحصل بأنه "مؤامرة جديدة سيكون مصيرها الفشل".

كما أعلنت أجهزة الاستخبارات في بيان أن "كلّ مشاركة في تظاهرات غير قانونية ستُعاقب أمام القضاء".

وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية باعتقال 280 من "مثيري الشغب"، الخميس.

من جانبها أعلنت الولايات المتحدة الخميس، فرض عقوبات اقتصادية على شرطة الأخلاق الإيرانية وعدد من المسؤولين الأمنيين لممارستهم "العنف بحق المتظاهرين".