تزوجت التركية هاندا ماجد من الأمير جورج ألكساندر ولي عهد أسرة مكلنبورغ إحدى أعرق السلالات التي حكمت ألمانيا لعدة قرون.

وبزواجها من الأمير ألكساندر الذي تربطه صلة قرابة بالملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا أصبحت التركية هاندا ماجد المولودة في ولاية مرسين التركية دوقة مكلنبورغ.

سافرت هاندا من تركيا إلى هولندا لإتمام دراستها ثم استقرت بها وفي أثناء زيارة إلى ألمانيا وفي إحدى الحفلات، تعرّفت إلى الأمير ألكساندر وتوطدت علاقتهما ثم تُوّجت بالزواج.

وآل مكلنبورغ من السلالات العريقة التي حكمت ألمانيا منذ القرن الثاني عشر الميلادي حتى القرن التاسع عشر.