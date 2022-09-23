سياسة
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بالصور | تركية تتزوج من ولي عهد أسرة ملكية في ألمانيا وتصبح دوقة مكلنبورغ
تزوجت التركية هاندا ماجد من الأمير جورج ألكساندر ولي عهد أسرة مكلنبورغ أحد أعرق السلالات التي حكمت ألمانيا لعدة قرون.
بالصور | تركية تتزوج من ولي عهد أسرة ملكية في ألمانيا وتصبح دوقة مكلنبورغ
تركية تتزوج من ولي عهد إحدى الأسر الملكية بألمانيا وتصبح دوقة مكلنبورغ
23 سبتمبر 2022

تزوجت التركية هاندا ماجد من الأمير جورج ألكساندر ولي عهد أسرة مكلنبورغ إحدى أعرق السلالات التي حكمت ألمانيا لعدة قرون.

وبزواجها من الأمير ألكساندر الذي تربطه صلة قرابة بالملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا أصبحت التركية هاندا ماجد المولودة في ولاية مرسين التركية دوقة مكلنبورغ.

سافرت هاندا من تركيا إلى هولندا لإتمام دراستها ثم استقرت بها وفي أثناء زيارة إلى ألمانيا وفي إحدى الحفلات، تعرّفت إلى الأمير ألكساندر وتوطدت علاقتهما ثم تُوّجت بالزواج.

وآل مكلنبورغ من السلالات العريقة التي حكمت ألمانيا منذ القرن الثاني عشر الميلادي حتى القرن التاسع عشر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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