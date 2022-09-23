قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الأشخاص المشمولين باتفاقية تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا يحلّون ضيوفاً لدى تركيا.

جاء ذلك في تصريحات صحفية، عقب أدائه صلاة الجمعة في أحد مساجد مدينة إسطنبول.

وأشار أردوغان إلى أن عملية التبادل شملت 200 أسير وأن جمعيهم وصلوا إلى تركيا، وهم ضيوف لديها، فيما جرى إرسال شخص إلى روسيا.

وأوضح أن "هناك شخصاً بين الأسرى (الروس) المفرج عنهم أصر الرئيس فلاديمير بوتين على عودته إلى روسيا"، وجرى بالفعل إرساله.

والأربعاء، أعلن أردوغان عن عملية تبادل 200 أسير بين البلدين بوساطة تركية، وصرح للصحفيين في نيويورك، بأن عملية التبادل "خطوة مهمة في سبيل إنهاء الحرب بين البلدين".