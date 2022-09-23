سياسة
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المغرب.. السجن 20 عاماً لمخبر وتاجر مخدرات فرنسي
أصدرت محكمة مغربية حكماً بسجن تاجر المخدرات الفرنسي الشهير سفيان الحمبلي، 20 عاماً، على خلفية عدة تهم وُجهت إليه، من بينها الاتجار الدولي في المخدرات وغسل الأموال وتشكيل عصابة إجرامية.
المغرب.. السجن 20 عاماً لمخبر وتاجر مخدرات فرنسي
تاجر المخدرات الفرنسي سفيان الحمبلي / Others
23 سبتمبر 2022

قضت محكمة مغربية بسجن تاجر مخدرات فرنسي، 20 عاماً، وفق ما أفاد مصدر قضائي، الجمعة.

ولم يمثل سفيان حمبلي أمام المحكمة في فرنسا في مارس/آذار العام الماضي، بعدما أفرج عنه بكفالة بينما كان يُحاكم بشأن شحنة قنب مفترضة، لكن أعيد توقيفه في أكتوبر/تشرين الأول، في مستشفى في المغرب حيث كان يخضع للعلاج إثر إصابة في الوجه.

ويعتقد أن تاجر المخدرات البالغ 46 عاماً من بين أبرز موردي القنب إلى فرنسا ولديه سجل جنائي وتاريخ من الفرار من الاعتقال.

وأكد المصدر القضائي الجمعة تقارير أوردها موقع "هسبريس" تفيد بأن محكمة في الرباط قضت بسجن حمبلي (وهو من أصل جزائري) 20 عاماً من دون إمكان إطلاق سراحه بشكل مشروط.

وأفاد "هسبريس" بأن الاتهامات الموجّهة إليه تشمل "الاتجار الدولي في المخدرات" و"غسل الأموال" و"تشكيل عصابة إجرامية لغرض ارتكاب جنايات" و"الاختطاف والاحتجاز".

وأضاف أنه محتجز حالياً في سجن قرب الرباط "تحت حراسة مشددة".

وذكر الإعلام المغربي أن حمبلي ما زال مطلوباً في فرنسا بتهم أخرى تشمل استيراد أطنان من القنب، لكن السلطات المغربية رفضت تسليمه.

واستُهدف حمبلي بنشرة حمراء صادرة عن "الإنتربول" العام الماضي بطلب من السلطات الفرنسية، بعد عدم مثوله خلال جلسة استماع بشأن تهم موجّهة إليه بتنظيم استيراد أربعة أطنان من القنب.

وذكرت صحيفة "لو باريزيان" حينذاك بأنه حقق 2,5 مليون يورو (ما يعادل 2,8 مليون دولار حينها) من العملية، وهي تهم نفاها محاميه أوغ فيجييه.

ويعرف عن حمبلي بأنه كان مخبراً تعاون مع شرطة مكافحة المخدرات الفرنسية وتورط في استيراد سبعة أطنان من القنب في عملية عام 2015.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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