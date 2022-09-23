اختارت شركة "سكايتراكس" المتخصصة بتصنيف خطوط الطيران، الخطوط الجوية التركية "أفضل شركة طيران في أوروبا".

وحسب بيان المكتب الإعلامي للشركة التركية، جرى الإعلان عن أفضل شركة طيران في أوروبا خلال حفل أقيم بالعاصمة البريطانية لندن الجمعة.

كما نالت الخطوط التركية جائزة "أفضل خدمات طعام لدرجة رجال الأعمال في العالم" وجائزة "أفضل خطوط طيران في جنوب أوروبا".

وتسلم الجائزة رئيس مجلس إدارة الخطوط التركية أحمد بولات، الذي أعرب في كلمة ألقاها خلال الحفل عن سعادة أسرة الخطوط الجوية بالتكريم الذي حظوا به.

وأكد أن الخطوط الجوية التركية ستواصل العمل من أجل أن تصبح الأفضل على الصعيد العالمي.

في المقابل، هنأ رئيس مجلس إدارة "سكايتراكس" إدوارد بلايستيد، الشركة التركية بفوزها بجائزة أفضل خطوط جوية أوروبية.

وجرى الاختيار من خلال استبانة رقمية لعامي 2021 ـ 2022 باللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والروسية واليابانية والصينية، لمواطنين في أكثر من 100 دولة، وبعد تقييم ردود 14.32 مليون استبانة.