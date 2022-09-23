تواصل المدرعة البرية التركية "أجدر يالتشين" (Ejder Yalçın) تحقيق نجاحات داخل البلاد وفي الأسواق العالمية بفضل إمكاناتها وقدراتها العالية. ومؤخراً، حملت شركة "نورول ماكينا" (Nurol Makina)، إحدى الشركات المصنعة للمركبات البرية المدرعة في صناعة الدفاع التركية، طرازها الذي اقتحم الأسواق الأوروبية إلى إنجلترا من أجل استعراض مهاراتها وقدراتها العالية.

وخلال السنوات الأخيرة، زاد اهتمام الدول بالمركبات القتالية المدرعة التي تطورها شركات الصناعة الدفاعية المحلية وتصدرها إلى الأسواق العالمية، وسارعت للتقدم بطلبات لشرائها. إحدى أهم هذه المدرعات، هي مدرعة "أجدر يالتشين" التكتيكية ذات الدفع الرباعي، والتي تخدم الآن في 4 قارات.

ووفقاً للمعلومات التي استعرضها تقرير لوكالة الأناضول، فإن شركة "نورول ماكينا"، التي دخلت السوق الأوروبية لأول مرة بالعقد الذي وقعته مع دولة المجر، تتخذ مبادرات لزيادة فعاليتها في دول المنطقة من خلال المشاركة في العديد من الأحداث والمعارض في دول أوروبية مثل رومانيا وسلوفاكيا وبولندا، بالإضافة إلى فرنسا وإنجلترا.

اقتحام السوق الأوروبية

اتخذت شركة "نورول ماكينا"، التي أعطت رسالة مفادها أنها جاهزة للعمل في أوروبا من خلال المشاركة في معارض صناعة الدفاع المهمة في العالم مثل DSEI في إنجلترا وEurosatory في فرنسا، خطوة جديدة في إنجلترا. حيث شاركت بطرازها "أجدر يالتشين" 4x4 لأول مرة من تركيا في فئة السيارات في معرض DVD2022 الذي أقيم في إنجلترا بمشاركة أبرز مُصنعي المركبات والمعدات الأرضية في العالم.

وفي المعرض، الذي نظمته وزارة الدفاع البريطانية في مركز الاختبار في ميلبروك، وجمع المهنيين والعسكريين وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم وشارك فيه أكثر من 210 شركات من 24 دولة، قدمت الشركة التركية عربتها المدرعة للزوار العسكريين والمدنيين في جناحها، كما أتاحت لهم الفرصة لمشاهدة جميع ميزات المدرعة مباشرة على حلبة الاختبار للتأكد من أمانها العالي وأدائها التشغيلي في العديد من الظروف المختلفة.

وبينما تسعى وزارة الدفاع البريطانية إلى متابعة التطورات الحالية في مجال المركبات والمعدات البرية ومعرفة المنتجات التي تخطط لتقديمها لقوات الأمن في المستقبل، تهدف "نورول ماكينا" إلى دخول أسواق جديدة مثل السوق الإنكليزية، حيث يجري تفضيل المنتجات الرائدة والأكثر تقدماً في العالم وأوروبا في فئتها، فضلاً عن تسجيل دولة أوروبية جديدة على رأس قائمة مشتريها إضافة إلى المجر.

قدرات نوعية

أُنتجت المدرعة أجدر يالتشين بهدف تلبية احتياجات القوات المسلحة من المركبات المدرعة القادرة على التحرك بسهولة في جميع المناطق والتضاريس بما فيها الأماكن الجبلية والأحياء السكنية. وقد دخلت الخدمة بالجيش التركي عام 2014. وفي عام 2016 بدأ تسليم النسخة الجديدة المطورة من المدرعة، وفي الفترة الأخيرة زاد عدد المدرعات المستخدمة من قبل قوات الأمن التركية كما زاد عدد الدول التي أبدت اهتماماً بها.

وتتمتع "أجدر يالتشين" بأعلى مستويات الأمان في فئتها، والقدرة على تنفيذ المهام بكفاءة في المناطق الوعرة، وهي قادرة أيضاً على توفير حماية عالية ضد الألغام والمتفجرات اليدوية.

ونجحت مدرعة "أجدر يالتشين"، التي زادت أعدادها بسرعة في مجال الأمن الداخلي، في جذب الانتباه من الخارج أيضاً. جرى تحقيق أول نجاح في تصدير هذا الطراز في عام 2017. حتى اليوم، أنتج أكثر من 1000 مركبة تخدم في أربع قارات بصفتها مركبة متعددة الأدوار.

وبفضل تصميمها المتميز والحمولة المفيدة عالية السعة وبرنامج التحكم الخاص بها، يمكن دمج المدرعة مع العديد من الأنظمة بما يتماشى مع غرض المهمة. كما يمكن استخدام المدرعة رباعية الدفع في مهام مراقبة الحدود ومهام الاستطلاع والرصد، وحمل وإطلاق الصواريخ، بالإضافة إلى استخدامها كمركبة تحكم وقيادة ومركبة دفاع جوي ضد التهديدات البالستية، ومركبة قتالية وناقلة للأفراد. وكذلك بالإمكان توظيفها كمركبة للكشف عن المتفجرات اليدوية والألغام والمواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية.

"نورول ماكينا"

بدأت شركة "نورول ماكينا" (NUROL Makina)، المنضوية تحت مظلة مجموعة "نورول" التي تأسست في عام 1976 بهدف إنشاء مرافق صناعية متكاملة وتلبية احتياجات تركيا في مجال الإنشاءات الفولاذية وتصنيع الآلات، رحلتها في صناعة الدفاع في عام 1992. ومنذ ذلك الوقت تواصل الشركة التركية تطوير وإنتاج المركبات المدرعة ذات العجلات التكتيكية 4x4 في منشآتها الحديثة في العاصمة أنقرة.

ومع أكثر من 40 عاماً من الخبرة الهندسية، وبفضل امتلاكها قدرات إنتاجية عالية مع بنيتها الصناعية والتكنولوجية المتطورة التي تتيح لها ابتكار تصميماتها الأصلية، تحدث "نورول ماكينا" فرقاً دائماً في قطاع المنصات الأرضية والمركبات البرية المدرعة.

وتواصل "نورول ماكينا" تصنيع طرازات مختلفة من المركبات المدرعة التكتيكية ذات العجلات 4x4، مثل مركبات "أجدر طوما" (Ejder Toma)، و"أجدر يالتشين" (Ejder Yalçın)، و"أجدر كونتر" (Ejder Kunter) و"إيلغاز" (Ilgaz)، و"يوروك" (Yörük). للأغراض المحلية والدولية.

وحتى الآن، تعمل أكثر من 1500 مركبة مدرعة من إنتاج الشركة من أمريكا الجنوبية إلى الشرق الأقصى، ومن القارة الإفريقية إلى أوروبا في ما يقرب من 20 دولة.