يُجري المستشارالألمانيأولافشولتز، السبت والأحد، زيارة إلى السعودية والإمارات وقطر لمحاولة عقد شراكات في مجال الطاقة، في ظلّ تفاقم أزمة الطاقة في أوروبا.

وسيزور شولتز تباعاً، مع وفد كبير يضمّ ممثلين لقطاعات اقتصادية عدة، السعودية السبت، ثمّ الإمارات وقطر الأحد، على أن يعود إلى برلين مساء الأحد، حسبما قالت أوساطه الجمعة.

وقال مصدر مقرّب من شولتز "إنها الزيارة الأولى للمستشار الألماني في المنطقة في إطار المرحلة المتغيّرة" التي تسبب بها الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وبعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني السابق بوريسجونسون، يسابق شولتز الوقت لإيجاد مورّدين جدد للتعويض عن شحنات الغاز الروسي التي ستنفد قريباً، ومحاولة الحصول على بدائل لها.

وقال مسؤول في الحكومة الألمانية لوكالة رويترز إن شركات ألمانية ستوقّع عقوداً بشأن الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين على هامش زيارة المستشار أولاف شولتز للخليج بدءاً من اليوم السبت.

وأضاف المسؤول أن ألمانيا تريد تأمين مصدر للطاقة وتعتبر دول الخليج أساساً في تحقيق ذلك.

ولا تزال ألمانيا تعاني ارتفاعات متتالية في أسعار الطاقة، بفعل تراجع إمدادات الغاز الطبيعي الروسي، واستمرار سعي الحكومة البحث عن مورّدين آخرين.