سياسة
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أمريكا تحذّر روسيا سراً من استخدام النووي وبايدن يلوّح بالعقوبات مجدداً
تعهّد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بردٍ "سريع وحازم"، إذا مضت روسيا في ضمّ أراضٍ أوكرانية لها، بعد الاستفتاءات التي بدأت بالفعل في دونباس ومناطق بشرق أوكرانيا، متعهداً بمواصلة دعم الشعب الأوكراني.
أمريكا تحذّر روسيا سراً من استخدام النووي وبايدن يلوّح بالعقوبات مجدداً
أمريكا تحذّر روسيا سراً من استخدام النووي  / AFP
24 سبتمبر 2022

تعهّد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في بيان الجمعة، أن الولايات المتحدة "ستعمل مع حلفائها وشركائها لفرض إجراءات اقتصادية إضافية سريعة وحازمة ضدّ روسيا" إذا ضمّت أراضٍ أوكرانية.

واعتبر بايدن، الذي سبق أن اتخذ عدة عقوبات اقتصادية ومالية ضدّ نظام الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن "الاستفتاءات الروسية صورية وذريعة كاذبة لمحاولة ضمّ أجزاء من أوكرانيابالقوة".

وأكد بايدن أن الولايات المتحدة لن تعترف بسيادة روسيا على أي أراضٍ أوكرانية تضمّها موسكو، متعهداً بمواصلة دعم الشعب الأوكراني.

وقال بايدن: "سنعمل مع حلفائنا وشركائنا لفرض تكاليف اقتصادية إضافية سريعة وشديدة على روسيا".

وجدد الرئيس الأمريكي وقوف الولايات المتحدة إلى جانب شركائنا في جميع أنحاء العالم، ومع كل دولة تحترم المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، في رفضٍ لأي نتائج ملفّقة ستُعلنها روسيا.

وتُجري أربع مناطق تسيطر عليها موسكو في أوكرانيا، الجمعة، استفتاءات، وصفها المجتمع الدولي بـ"الصورية"، بشأن الانضمام إلى روسيا.

والاستفتاءات التي تُجرى في دونيتسك ولوغانسك بشرق أوكرانيا، كما في منطقتَي خيرسون وزابوريجيا الواقعتين جنوباً، أثارت إدانات واسعة واعتبرها حلفاء كييف "زائفة".

وفي منطقتَي دونيتسك ولوغانسك الواقعتين شرقاً، واللتين اعترف بوتين باستقلالهما حتى قبل بدء الهجوم على أوكرانيا في فبراير/شباط، سيُطلب من السكان الإجابة عمّا إذا كانوا يؤيّدون "انضمام جمهوريتهم إلى روسيا"، بحسب وكالة الأنباء الروسية تاس.

وفي خيرسون وزابوريجيا سيُطرح سؤال "هل تؤيّد الانفصال عن أوكرانيا، وإقامة دولة مستقلة وانضمامها إلى الاتحاد الروسي بوصفها تابعة للاتحاد الروسي؟".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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