سياسة
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جاوش أوغلو: علاقاتنا مع واشنطن مبنيّة على أُسس متينة
أشاد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو بعلاقات بلاده مع الولايات المتحدة واصفاً بأنها مبنيّة على أُسس متينة، وذلك في كلمة له في مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية.
جاوش أوغلو: علاقاتنا مع واشنطن مبنيّة على أُسس متينة
وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو يُشيد بالعلاقات مع واشنطن / AA
24 سبتمبر 2022

وصف وزير الخارجية التركي مولود جاوشأوغلو، علاقات بلاده مع الولايات المتحدة بأنها لم تكن بسيطة في وقت من الأوقات، إلا أنها مبنيّة على أُسس متينة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها جاوش أوغلو، الجمعة، في مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية بمدينة نيويورك، التي يزورها للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشار جاوش أوغلو إلى أن تركياوالولايات المتحدة قادرتان على إنجاز الكثير إذا عملتا معاً في مختلف المجالات.

وبيّن أن لتركيا على صعيد السياسة الخارجية دوراً أساسياً في مناطق الشرق الأوسط والقوقاز والبحر الأسود والبلقان وروسيا وأوكرانيا وليبيا وسوريا والعراق وأفغانستان وإفريقيا، وأن المناطق الساخنة معظمها تقع في محيطها.

ولفت إلى ضرورة اتّباع سياسة خارجية استباقية من أجل تقليل آثار الحروب على استقرار تركيا ورفاهها، قائلاً إن بلاده "مندمجة مع السوق العالمية وأي اشتباك يؤثر علينا مباشرة".

وضرب وزير الخارجية التركي مثالاً على مساهمات بلاده في تحقيق اتفاق الحبوب الأوكرانية، وفي البلقان وليبيا.

وقال: "بعض دول الاتحاد الأوروبي تنظر إلى تركيا كما تنظر لروسيا والصين كمنافس لها في دول البلقان".

واستدرك أن تركيا تتحمل مسؤولياتها بوصفها دولة عضواً وحليفاً قوياً في حلف شمال الأطلسي "ناتو"، إلا أنها ترى ضرورة في التواصل مع الفاعلين كافة في القضايا الحساسة.

ودعا جاوش أوغلو الولايات المتحدة إلى احترام مخاوف حليفتها تركيا التي تمسّ أمنها القومي.

وثمّة 3 مشاكل عالقة بين تركيا والولايات المتحدة بحسب جاوش أوغلو، وهي تنظيما "PKK/YPG" و"كولن" الإرهابيان، وعقوبات كاتسا.

وبيّن أن هذه المشاكل بالنسبة إلى تركيا تُعدّ مسائل تمسّ أمنها القومي، وفي حال حلّها يمكن للبلدين تحقيق النجاحات في الكثير من المجالات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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