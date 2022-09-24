قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي لنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن إنه كلما ازدادت أنشطة استقلال تايوان كلما قلّ احتمال التوصل إلى تسوية سلمية.

ونقل بيان لوزارة الخارجية الصينية السبت، عن وانغ قوله لبلينكن يوم الجمعة في نيويورك إن الولايات المتحدة تحاول تقويض سيادة الصين ووحدة أراضيها فيما يتعلّق بتايوان.

وأوضح وزير الخارجية الصيني وانغ يي لنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة ترسل "إشارات خاطئة وخطيرة للغاية" بشأن تايوان.

واتفق وزيرا الخارجية الجمعة، على إبقاء خطوط الاتصال مفتوحة بين البلدين.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، أن بلينكن قال لوانغ إن الولايات المتحدة "ملتزمة السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان، وسلّط الضوء على العواقب إذا ما دعمت بكين الحرب الروسية على أوكرانيا".

والتقى بلينكن وانغ يي، الجمعة، في نيويورك على خلفية توترات بشأن تايوان، وعلى هامش الجمعية العامة السنوية للأمم المتحدة.

ويُعدّ هذا اللقاء الأول بين الوزيرين منذ محادثات يوليو/تموز في جزيرة بالي الإندونيسية، أبديا خلالها رغبتهما في إجراء حوار.