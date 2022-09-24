قدّمت الولايات المتحدة، الجمعة، شكرها لتركيا لمساعدتها في التوسّط في الاتفاق بين روسيا وأوكرانيا، والذي أسفر عن إطلاق سراح مئات من أسرى الحرب، بينهم أمريكيان.

وشكرت متحدثة البيت الأبيض، كارين جان بيير، تركيا والسعودية على "تسهيل تبادل الأسرى بين أوكرانيا وروسيا".

وقالت للصحفيين: "الولايات المتحدة ترحب بتبادل الأسرى عن طريق التفاوض بين أوكرانيا وروسيا".

وأضافت أن واشنطن تُقدّر ضمّ أو كرانيا ​​جميع السجناء بغضّ النّظر عن الجنسية في مفاوضاتها، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة "تتطلع إلى لمّ شمل المواطنين الأمريكيين الاثنين مع عائلاتهما".

والأربعاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على صفقة لتبادل الأسرى بفضل وساطة أنقرة والمفاوضات الدبلوماسية مع قادة البلدين.

وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في بيان مصوّر، تبادل 215 جندياً أوكرانياً وشكر تركيا على دورها.

من جهتها، أعلنت روسيا أن كييف أطلقت سراح 55 من جنودها. كما أطلق سراح أمريكيين اثنين أُسرا في أوكرانيا.