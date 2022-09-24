أكد الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يمكن أن يقود وساطة في الحرب مع روسيا.

جاء ذلك في تصريحات لصحيفة "كوريرا ديلا سيرا" الإيطالية، تطرّق خلالها إلى الدور الذي لعبه أردوغان في الحرب الروسية-الأوكرانية، بما في ذلك عملية تبادل الأسرى الأخيرة.

وأشار بوروشينكو إلى عمليات تبادل الأسرى التي جرت في منطقة دونباس خلال فترة رئاسته، قائلاً: "كل شيء تغيّر، ولكن النقطة المشتركة الوحيدة هي دور أردوغان".

ولفت إلى أن الرئيس أردوغان لعب دوراً في حلّ مشكلة تصدير الحبوب وتبادل الأسرى، مضيفاً: "لديه الوسائل للضغط على (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين".

وتابع: "لدى العديد من الروس مصالح في تركيا، لكن في الوقت نفسه لم يعترف أردوغان أبداً بضمّ القرم إلى روسيا، ويمكن أن يكون واسطة في الحرب هذه".

والأربعاء، أعلن الرئيس أردوغان تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا بوساطة تركية، وصرح للصحفيين في نيويورك، بأن العملية "خطوة مهمة في سبيل إنهاء الحرب بين البلدين".​​​​​​​