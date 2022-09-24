استقبل مطار ولاية أنطاليا التركية المطلة على البحر المتوسط، أكثر من 23 مليون مسافر في ثمانية أشهر ونصف.

وأعلن، المدير العام لمطار أنطاليا، دنيز وارول، السبت، أن أكثر من 23 مليون مسافر بينهم أكثر من 10 ملايين أجنبي من 50 دولة، استخدموا المطار خلال ثمانية أشهر ونصف.

ولفت إلى أن المطار شهد موسماً مزدحماً واحتل المرتبة السابعة في أوروبا من حيث عدد المسافرين وفقاً لإحصاءات شهر يوليو/تموز الماضي.

وبين وارول أن مطار أنطاليا استقبل أكثر من مليون مسافر بريطاني لأول مرة في تاريخه.

وكانت المدينة قد استضافت مليوناً و558 ألفاً و728 سائحاً خلال الفترة ذاتها عام 2020، و5 ملايين و285 ألفاً و587 سائحاً بالمدة ذاتها خلال عام 2021.

يُذكر أن أنطاليا تُعتبر أحد أهم مراكز استقطاب السياح في العالم، بفضل دفء مياه بحرها ورمالها الذهبية، وجمال طبيعتها الساحرة، فضلاً عن ثرائها بالوجهات الثقافية والتاريخية.