استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في قصر السلام بجدة السبت، متحدث الرئاسة التركي إبراهيم قالن، ووزير الخزانة والمالية نور الدين نباتي.

وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث التعاون حيال عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وحضر الاستقبال مستشار الأمن الوطني مساعد بن محمد العيبان ومعالي وعضو مجلس الوزراء محمد آل الشيخ ووزير المالية محمد الجدعان.

وتجمع تركيا والسعودية علاقات تاريخية لا سيّما على مستوى دعم قضايا الأمة والتعاون الثنائي في المجالات كافة وخاصة الاقتصادية، وبدأت تتنامى في مختلف المجالات منذ زيارة أردوغان التاريخية للمملكة في أبريل/نيسان الماضي.