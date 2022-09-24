سياسة
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جاوش أوغلو: هدف الرئيس أردوغان جمع بوتين وزيلينسكي
أكد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، أن الهدف الرئيسي للرئيس رجب طيب أردوغان، جمع الرئيسَين الروسي والأوكراني، وأن بلاده تبذل جهوداً كبيرة من أجل إنهاء الحرب بين البلدين.
جاوش أوغلو: هدف الرئيس أردوغان جمع بوتين وزيلينسكي
وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو خلال زيارته القنصلية العامة التركية في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية
24 سبتمبر 2022

قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، إن الهدف الأساسي للرئيس رجب طيب أردوغان، في الحرب بين روسيا وأوكرانيا، هو ضمان لقاء رئيسَي البلدين فلاديمير بوتين، وفولوديمير زيلينسكي.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، السبت، خلال زيارته القنصلية العامة التركية في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، عقب استكمال محادثاته بمدينة نيويورك على هامش اجتماعات الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشار جاوش أوغلو إلى أن تركيا تبذل جهوداً حثيثة من أجل إنهاء الحرب الروسية ـ الأوكرانية، ولم تفقد الأمل على الرغم من ابتعاد الطرفين عن الحل.

وتابع: "الهدف الأساسي لرئيسنا هو الجمع بين السيدين بوتين وزيلينسكي. ومن الضروري اتخاذ خطوات لزيادة الثقة في هذا الإطار لحل العملية السياسية. وقد أدينا دوراً مهماً في قضية تبادل الأسرى أخيراً".

وأكّد أن الدور الذي لعبته تركيا في أزمة تصدير الحبوب أحدث انفراجة في العالم، وساهم في خفض أسعار الحبوب لأول مرة منذ أزمة عام 2008.

وفي 22 يوليو/تموز الماضي، وقّعت تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من المواني الأوكرانية" خلال اجتماع استضافته إسطنبول.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا هجوماً عسكرياً على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلاً" في سيادتها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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