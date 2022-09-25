حلقت مروحية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فوق سفينة الأناضول (TCG) التركية، الأكبر في الأسطول البحري التركي.

ونشر حساب الرئيس التركي على تويتر صوراً للرئيس أردوغان في أثناء متابعته السفينة من الجو.

وتأتي هذا الخطوة أثناء توجه الرئيس التركي إلى ولاية سقاريه (شمال غرب) للمشاركة في افتتاح مشاريع خدمية.

ومن المرتقب أن تدخل السفينة المحلية الخدمة لدى البحرية التركية بحلول أواخر 2022.

ويبلغ طول "تي جي غي أناضولو" 231 متراً وعرضها 32 متراً، فيما يصل وزنها مع الحمولة الكاملة إلى 27 ألف طن.