قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي فلسطينياً، في ساعة مبكرة من فجر الأحد في مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن "قوات الجيش نصبت كميناً لعدد من المسلحين الفلسطينيين الذين وصلوا بسيارة ودراجة نارية قرب نابلس لتنفيذ عملية إطلاق نار".

وأضافت: "أطلقت قوات الجيش النار على المسلحين، وجرت تصفية سائق الدراجة النارية، فيما انسحبت السيارة إلى نابلس وبداخلها عدد من المصابين".

وذكرت الإذاعة أنه لم تقع إصابات في صفوف قوات الجيش.

بدورها، أعلنت مجموعة "عرين الأسود"، وهي مجموعة فلسطينية مُسلحة، في نابلس في بيان وصل إلى وكالة الأناضول مقتل أحد أفرادها.

وقالت المجموعة: "ننعى الشهيد سائد الكوني، الذي استشهد في اشتباك مع قوات الاحتلال في منطقة التعاون في مدينة نابلس".

ولم تصدر وزارة الصحة الفلسطينية تعقيباً حول الحادث.