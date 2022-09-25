سياسة
1 دقيقة قراءة
الضفة الغربية.. الاحتلال الإسرائيلي يقتل فلسطينياً ويصيب آخرين في نابلس
استشهد فلسطيني وأصيب آخرون برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، في ساعة مبكرة من فجر الأحد في مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية.
الضفة الغربية.. الاحتلال الإسرائيلي يقتل فلسطينياً ويصيب آخرين في نابلس
نصب جيش الاحتلال الإسرائيلي كميناً لعدد من الفلسطينيين في مدينة نابلس / Others
25 سبتمبر 2022

قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي فلسطينياً، في ساعة مبكرة من فجر الأحد في مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن "قوات الجيش نصبت كميناً لعدد من المسلحين الفلسطينيين الذين وصلوا بسيارة ودراجة نارية قرب نابلس لتنفيذ عملية إطلاق نار".

وأضافت: "أطلقت قوات الجيش النار على المسلحين، وجرت تصفية سائق الدراجة النارية، فيما انسحبت السيارة إلى نابلس وبداخلها عدد من المصابين".

وذكرت الإذاعة أنه لم تقع إصابات في صفوف قوات الجيش.

بدورها، أعلنت مجموعة "عرين الأسود"، وهي مجموعة فلسطينية مُسلحة، في نابلس في بيان وصل إلى وكالة الأناضول مقتل أحد أفرادها.

وقالت المجموعة: "ننعى الشهيد سائد الكوني، الذي استشهد في اشتباك مع قوات الاحتلال في منطقة التعاون في مدينة نابلس".

ولم تصدر وزارة الصحة الفلسطينية تعقيباً حول الحادث.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us