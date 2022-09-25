بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن السبت العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال استقبال ابن سلمان قالن ووزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي، في قصر السلام بجدة وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وذكرت الوكالة، أن قالن "نقل تحيات الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإلى ولي العهد، فيما حمّله الأخير تحيات خادم الحرمين الشريفين".

وأضافت أنه "جرى خلال الاستقبال استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث التعاون تجاه عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".

وحضر الاستقبال، حسب الوكالة، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني مساعد بن محمد العيبان ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء محمد آل الشيخ ووزير المالية الأستاذ محمد الجدعان.

وتجمع تركيا والسعودية علاقات تاريخية لا سيما على مستوى دعم قضايا الأمة والتعاون الثنائي في المجالات كافة وخاصة الاقتصادية، ومنذ زيارة أردوغان التاريخية للمملكة في أبريل/نيسان الماضي بدأت تتنامى في مختلف المجالات.