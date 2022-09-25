سياسة
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لبنان: ارتفاع حصيلة ضحايا القارب المنكوب إلى 94 قتيلاً
قالت الهيئة العليا للإغاثة اللبنانية، إن عدد قتلى القارب الغارق، الذي كان يحمل مهاجرين قرب مدينة طرطوس الساحلية بشمال البلاد والذي يُشتبه بأنه أبحر من شمال لبنان متجها نحو أوروبا، ارتفع إلى 94 غريقاً، إلى جانب 19 ناجياً يتلقّون العلاج في المستشفى.
لبنان: ارتفاع حصيلة ضحايا القارب المنكوب إلى 94 قتيلاً
ارتفاع حصيلة ضحايا قارب الهجرة إلى 94 قتيلاً / AA
25 سبتمبر 2022

أعلنت الهيئة العليا للإغاثة اللبنانية (حكومية) السبت ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب الهجرة اللبناني في المياه الإقليمية السورية إلى 94 قتيلاً، إلى جانب 19 ناجياً يتلقّون العلاج في المستشفى.

ونقلت وكالة الإعلام اللبنانية الرسمية عن الأمين العام للهيئة محمد خير، قوله إنه "جرى العثور على 4 جثث إضافية ظهر السبت، ليرتفع العدد بذلك إلى 94 جثة منتشلة".

ولفت إلى وجود "5 لبنانيين وفلسطينيَّيْن و12 سوريّاً من الناجين في مستشفى الباسل في طرطوس (بسوريا)، وسيُنقل اللبنانيون والفلسطينيون إلى شمال لبنان وفقاً لوضعهم الصحي".

في السياق قال السفير أحمد الديك المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، إن "25 فلسطينياً من أبناء شعبنا في لبنان كانوا على متن المركب الذي غرق قبل أيام، قبالة سواحل مدينة طرطوس السورية".

وأضاف الديك، في بيان صحفي نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، أن "من بين الـ25 فلسطينياً، لقي 6 مصرعهم، فيما عُثر على 3 ناجين وهم بصحة جيدة"، مشيرا إلى أن "16 آخرين لا يزالون في عداد المفقودين".

ولفت إلى أن "هذه الأرقام أولية، لصعوبة التعرف على الجثث، وقد يتطلب الأمر إجراء فحص DNA".

وأشار إلى أنه "بناء على توجيهات الرئيس محمود عباس، وتعليمات وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، تتابع الوزارة التفاصيل المتعلقة بالغرقى والمفقودين كافة، وإن سفارتنا لدى لبنان تقدم كل عون مستطاع وتقف إلى جانب ذوي الشهداء".

وكانت السلطات اللبنانية أعلنت غرق مركب قبالة سواحل طرطوس السورية، وعلى متنه 180 شخصاً، لقي 94 شخصاً منهم مصرعهم، حتى السبت.

والجمعة، بدأ الصليب الأحمر اللبناني عند الحدود مع سوريا، عملية تسلّم جثامين عدد من اللبنانيين والفلسطينيين الذين قضوا في الحادثة.

والخميس، أعلنت السلطات اللبنانية غرق مركب على متنه لبنانيون و"غير لبنانيين"، قبالة ساحل مدينة طرطوس في سوريا، بعدما انطلق من شمالي لبنان باتجاه سواحل أوروبا.

وحسب وسائل إعلام لبنانية، فإن المركب انطلق قبل أيام من شاطئ مدينة المنية شمالي لبنان، وعلى متنه أكثر من 100 شخص من لبنانيين وسوريين وفلسطينيين.

وتزداد محاولات الهجرة غير النظامية من لبنان باتجاه دول أوروبية، في ظل تدهور معيشي غير مسبوق وارتفاع قياسي بمعدلات الفقر على أثر أزمة اقتصادية خانقة تشهدها البلاد منذ عام 2019.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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