دعت الإمارات إيران إلى احترام القانون الدولي وحل النزاعات بالطرق السلمية، وإنهاء احتلالها الجزر الإماراتية الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وفق ما قالت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي.

وطالبت الهاشمي في كلمة ألقتها أمام المناقشة العامة للدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إيران بإنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى.

وأضافت الهاشمي وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن التاريخ والقانون الدولي يثبت سيادة الإمارات عليها.

وأكدت الوزيرة الإماراتية أنه "ورغم عدم استجابة إيران لدعوات بلادها الصادقة لحل النزاع بالطرق السلمية على امتداد العقود الخمسة الماضية، فإنها لن تتوقف يوماً عن المطالبة بحقها المشروع في هذه الجزر إما من خلال التفاوض المباشر وإما عبر محكمة العدل الدولية".

الأهمية الاستراتيجية للجزر الثلاث

ومنذ إعلان قيام دولة الإمارات يوم 2 ديسمبر/كانون الأول 1972، اعتُبرت قضية الجزر الثلاث قضية وطنية، وعبّرت الإمارات في كلّ فرصة أُتيحت لها عن إصرارها الدائم على استرداد ما اعتبرته حقاً لها، وتسعى في ذلك إلى تسوية الخلاف مع إيران، حسب الوكالة.

وبفضل عمق مياهها، يعدّها الخبراء العسكريون أهم ملاجئ الغواصات، وأنسب مكان لإقامة المنشآت العسكرية وتنفيذ المهمّات العسكرية من قبيل المناورة والمراقبة.

وإضافة إلى أهميّتها الجغرافية، فإنّ الجزر الثلاث، كما أكد عديد من المصادر، ثريّة بالبترول، وأكسيد الحديد الأحمر، وكبريتات الحديد، والكبريت. إلى جانب اكتشاف النفط في مياه جزيرة "أبو موسى" عام 1972.