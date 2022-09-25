زادت أسهم شركات الأخشاب في فرنسا بنسبة 700% في سوق الأوراق المالية، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الطاقة إذ تحوّل الفرنسيون إلى نشارة ومواقد الخشب.

وحسب قناة BFMTV الفرنسية، فإن ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء قبل الشتاء المقبل دفع المواطنين إلى الحصول على بدائل للوقود الأحفوري من أجل التدفئة.

وتسببت الحرب الروسية على أوكرانيا والقيود الروسية المفروضة على تدفق الغاز الطبيعي إلى أوروبا بالتزامن مع ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي في البلاد في التحول إلى نشارة الخشب على أساس أنها أقل تكلفة للتدفئة.

بالإضافة إلى ذلك، كان ترويج الحكومة الوقود الأخضر وحظر تركيب غلايات النفط والفحم خلال العامين الماضيين سبباً آخر لزيادة الطلب على الخشب.

ووفقاً لبيانات حكومية، زادت مبيعات مواقد الخشب بنسبة 41% ومبيعات آلات قص الخشب بنسبة 120% بين عامي 2020 و2021.

ومع زيادة الطلب، ارتفعت أسعار نشارة الخشب أيضاً بمقدار 300-400 يورو للطن الواحد.

وزادت قيمة أسهم بعض الشركات التي تتخذ من فرنسا مقراً لها والمعروفة ببيع الأخشاب ونشارة الخشب، بنسبة 700% في سوق الأوراق المالية.

وفي حين حدث نقص كبير في المعروض من الأخشاب بسبب ارتفاع الطلب، أدى الخوف من نقص الطاقة المستهلكين إلى تخزين الأخشاب قبل الشتاء.

من ناحية أخرى، قالت وسائل إعلام فرنسية إنه بسبب انقطاع الغاز الروسي ونقص الطاقة فإن سعر الكهرباء التأشيري في البلاد على أساس الساعة/ميغاوات سيصل إلى 1075 يورو اعتباراً من عام 2023، محطماً رقماً قياسياً.