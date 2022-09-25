سياسة
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تركيا.. انطلاق "قطار الخير" لمساعدة الباكستانيين المتضررين من السيول
ضمن 28 مقصورة يحمل "قطار الخير" الذي انطلق من تركيا، 697 طناً من المساعدات الإنسانية، متوجها نحو باكستان لمد يد العون إلى المتضررين من السيول التي اجتاحت البلاد.
تركيا.. انطلاق "قطار الخير" لمساعدة الباكستانيين المتضررين من السيول
يحمل "قطار الخير"  697 طناً من المساعدات الإنسانية ضمن 28 مقصورة / AA
25 سبتمبر 2022

انطلق "قطار الخير" المحمّل بالمساعدات الإنسانية من ولاية قوجه ألي شمال غرب تركيا، متوجهاً نحو باكستان لمد يد العون إلى المتضررين من السيول التي اجتاحت البلاد.

وحسب بيان ولاية قوجه ألي، يحمل القطار 697 طناً من المساعدات الإنسانية ضمن 28 مقصورة، وتشرف إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" على توزيعها.

وأكد نائب الوالي عبد الرؤوف أولوصوي في البيان أن تركيا تواصل إرسال المساعدات إلى الأشقاء الباكستانيين.

وأشار إلى أن هدفهم كان جمع 55 ألف سلة غذائية إلا أن حجم المساعدات المقدمة رفعت الإجمالي إلى 62 ألف سلة.

وكانت تركيا من أوائل الدول التي سارعت إلى مساعدة المتضررين جراء الفيضانات في باكستان، بإرسال مستلزمات غذائية ومعيشية بـ6 طائرات و"قطار الخير".

والجمعة، أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أن بلاده تجهز 6 قطارات "خير" جديدة محملة بالمساعدات، لإرسالها إلى باكستان لإغاثة المتضررين من الفيضانات.

وتسببت الفيضانات الكارثية في مصرع أكثر من 1500 شخص منذ 14 يونيو/حزيران الماضي، وفق الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث بباكستان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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