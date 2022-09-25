رصدت طائرات مسيرة تركية نقل اليونان مدرعات حصلت عليها من الولايات المتحدة إلى جزر منزوعة السلاح في بحر إيجة.

وأفادت مصادر أمنية، بأن مُسيَّراتتركية رصدت سفينتي إنزال يونانيتَيْن متجهتين إلى جزيرتي مدللي (لسبوس) وسيسام (ساموس).

وأوضحت أن السفينتَيْن نقلتا 23 مدرعة إلى مدللي و18 أخرى إلى سيسام.

وكان من اللافت أنها من المدرعات الممنوحة من الولايات المتحدة إلى اليونان، والتي وصلت إلى ميناء دده أغاج (أليكساندروبولي).

وأكدت المصادر أن حادثتي نقل المدرعات اللتيْن وقعتا يومي 18 و21 أيلول/سبتمبر، تعدان مؤشراً صارخاً على استمرار اليونان بتسليح الجزر القريبة من تركيا، وانتهاك وضع تلك الجزر التي يفترض أن تكون منزوعة السلاح، وفق الاتفاقيات ذات الصلة.

وقيّمت المصادر هذه التصرفات العدوانية لليونان، الحليف في الناتو، بأنها "غير مقبولة على الإطلاق" وضد القانون الدولي وروح التحالف وحسن الجوار.

وأكدت أن اليونان انتهكت الوضع غير العسكري لهاتين الجزيرتين منذ سنوات عديدة ونشرت أسلحة هناك، وقالت إنه بهذه الشحنات الأخيرة، استبدلت بعض المركبات في هاتين الجزيرتين بمركبات مدرعة تكتيكية حصلت عليها من الولايات المتحدة.

وفي إشارة إلى جهود تركيا لحل المشاكل في نطاق الحوار والقانون الدولي، وكذلك دعواتها للالتقاء من أجل الحوار، قالت المصادر إن "الاستفزازات تزيد حدة التوتر".