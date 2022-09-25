شدد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان مساء السبت على أن بلاده تدين جميع الإجراءات الأحادية التي تقوّض حلّ الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية.

جاء ذلك في كلمة لابن فرحان أمام الدورة الـ77 لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك.

وقال ابن فرحان: "أمن منطقة الشرق الأوسط واستقرارها يتطلب الإسراع في إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وأضاف أن المملكة "تُدين جميع الإجراءات الأحادية التي تقوّض حلّ الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية وتدعو إلى وقفها الفوري والكامل".

من جهة أخرى قال ابن فرحان، إن السعودية "تُولي ملف حقوق الإنسان أهمية بالغة".

وأضاف أن "أنظمة المملكة تضمّنت نصوصاً صريحة تهدف إلى تعزيز وحماية تلك الحقوق".

والخميس، أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، بإعفاء رئيس هيئة حقوق الإنسان، وتعيين سيدة في منصبه لأول مرة.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أن الملك سلمان أصدر أمراً بإعفاء عواد بن صالح العواد، رئيس هيئة حقوق الإنسان من منصبه، وتعيين هلا بنت مزيد بن محمد التويجري، رئيسةً للهيئة بمرتبة وزير.