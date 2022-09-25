استدعت وزارة الخارجية الإيرانية سفيرَي بريطانيا والنرويج في طهران، احتجاجاً على مواقف بلديهما من المظاهرات المنددة بوفاة الشابة مهسا أميني.

وأعلنت وكالة إرنا الرسمية الأحد، أن الخارجية الإيرانية استدعت مساء السبت، السفير البريطاني سايمن شيركليف، وسلّمَته احتجاجاً على استضافة لندن وسائل إعلام ناطقة بالفارسية.

وأفادت الوكالة بأن المدير العامّ لشؤون غرب أوروبا بالخارجية الإيرانية (لم تسمِّه) أبلغ السفير البريطاني "احتجاج طهران الشديد" على استضافة بلاده وسائل إعلام "تعمل على التحريض على أعمال الشغب وتوسيع نطاق الاضطرابات في البلاد".

واعتبر الدبلوماسي الإيراني موقف لندن "تدخُّلاً في الشؤون الداخلية وتحريضاً على السيادة الوطنية للجمهورية الإسلامية الإيرانية"، حسب الوكالة.

في السياق نفسه استدعت الخارجية الإيرانية أيضاً سفير النرويج وأبلغته احتجاجها على مواقف رئيس البرلمان النرويجي حول التطورات الداخلية في البلاد.

وأوضحت الوكالة أن الوزارة أبلغت السفير النرويجي سيغفالد هوج، احتجاجاً "شديد اللهجة" على خلفية التصريحات "المتحيزة والعارية عن الصحة" لرئيس البرلمان النرويجي مسعود قراهخاني، حول الاضطرابات الأخيرة في البلاد.

ووصفت الخارجية التصريحات النرويجية بأنها "غير بنَّاءة"، مضيفة أنها شكّلت "تدخُّلاً في شؤون إيران الداخلية"، وفق الوكالة.

وأكّد السفيران البريطاني والنرويجي أنهما سينقلان احتجاج طهران إلى لندن وأوسلو، وفق الوكالة.

والجمعة الماضية كشفت وسائل إعلام إيرانية أن حصيلة ضحايا الاحتجاجات المندّدة بوفاة الشابة أميني (22 عاماً) وصلت إلى 35 قتيلاً، فيما قالت منظمة حقوقية أوروبية غير ربحية إن العدد الحقيقي بلغ نحو 50.

واندلعت احتجاجات في أنحاء إيران يوم 16 سبتمبر/أيلول الجاري، إثر وفاة أميني بعد ثلاثة أيام من وقفها لدى "شرطة الأخلاق" المعنية بمراقبة قواعد لباس النساء.

وأثارت الحادثة غضباً شعبياً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية بإيران، وسط روايات متضاربة عن أسباب الوفاة.