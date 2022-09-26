سياسة
2 دقيقة قراءة
أردوغان: 2023 سيكون نقطة تحول تسجّل تقدمنا سياسيّاً واقتصاديّاً
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمة ألقاها بحفل توزيع الجوائز الخاص بالذكرى 140 لغرفة تجارة إسطنبول (ITO)، إنه يؤمن بأن عام 2023 سيكون نقطة تحوُّل في تاريخ البلاد، وتقدُّمها نحو المراتب الأولى في الدوري الأول للسياسة والاقتصاد العالميين.
أردوغان: 2023 سيكون نقطة تحول تسجّل تقدمنا سياسيّاً واقتصاديّاً
أردوغان: 2023 سيكون نقطة تحول تسجّل تقدمنا سياسيّاً واقتصاديّاً / AA
26 سبتمبر 2022

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد، عن إيمانه بأن عام 2023 سيكون نقطة تحوُّل في تاريخ البلاد، وتقدُّمها نحو المراتب الأولى في الدوري الأول للسياسة والاقتصاد العالميين.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس أردوغان في حفل توزيع الجوائز الخاص بالذكرى 140 لغرفة تجارة إسطنبول (ITO)، بمركز الخليج للمؤتمرات في المدينة.

وأشار أردوغان إلى أن تركيا ستحتفل العام المقبل بالذكرى المئوية لتأسيسها في أكتوبر/تشرين الأول 1923.

وأضاف: "أومن بأن 2023 الذي ستختم فيه جمهوريتنا مئويتها الأولى، سَيُسجَّلُ في تاريخنا كنقطة تحوُّل في تقدمنا ​​نحو المراتب الأولى في الدوري الأول للسياسة والاقتصاد العالميين".

ولفت إلى أن حكومته مثلما نجحت في تجاوز عديد من الأزمات والمشكلات على مدى السنوات الماضية، فإنها ستجعل (مشكلة) التضخم مجرد ذكرى من الماضي.

وأضاف أن الشرط الأساسي لذلك (حل مشكلة التضخم) هو الحفاظ على مناخ الاستقرار والثقة في البلاد، مبيّنا أن العام المقبل يحمل أهمية كبيرة لذلك، في إشارة إلى موعد الانتخابات الرئاسية التي تشهدها البلاد في يونيو/حزيران من ذلك العام.

وحسب هيئة الإحصاء التركية، صعد مؤشر أسعار المستهلك في الأسواق التركية خلال أغسطس/آب الماضي بنسبة 1.46% على أساس شهري، مقارنة مع يوليو/تموز السابق له.

وارتفع التضخم على أساس سنوي خلال أغسطس إلى 80.21%.

وقال أردوغان: "سنتخطى 2023 بأمان بلا حوادث، من خلال إنجاز مشروعاتنا الكبيرة، والاستفادة من الفرص التي توفّرها المستجدات العالمية لبلادنا، وإكمال الانتخابات (الرئاسية والبرلمانية) بنجاح عبر تحالف الشعب".

ويضمّ تحالف الشعب كلّاً من أحزاب العدالة والتنمية الحاكم برئاسة أردوغان، والحركة القومية بزعامة دولت باهتشلي، والاتحاد الكبير بزعامة مصطفى دستجي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us