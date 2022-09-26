أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد، عن إيمانه بأن عام 2023 سيكون نقطة تحوُّل في تاريخ البلاد، وتقدُّمها نحو المراتب الأولى في الدوري الأول للسياسة والاقتصاد العالميين.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس أردوغان في حفل توزيع الجوائز الخاص بالذكرى 140 لغرفة تجارة إسطنبول (ITO)، بمركز الخليج للمؤتمرات في المدينة.

وأشار أردوغان إلى أن تركيا ستحتفل العام المقبل بالذكرى المئوية لتأسيسها في أكتوبر/تشرين الأول 1923.

وأضاف: "أومن بأن 2023 الذي ستختم فيه جمهوريتنا مئويتها الأولى، سَيُسجَّلُ في تاريخنا كنقطة تحوُّل في تقدمنا ​​نحو المراتب الأولى في الدوري الأول للسياسة والاقتصاد العالميين".

ولفت إلى أن حكومته مثلما نجحت في تجاوز عديد من الأزمات والمشكلات على مدى السنوات الماضية، فإنها ستجعل (مشكلة) التضخم مجرد ذكرى من الماضي.

وأضاف أن الشرط الأساسي لذلك (حل مشكلة التضخم) هو الحفاظ على مناخ الاستقرار والثقة في البلاد، مبيّنا أن العام المقبل يحمل أهمية كبيرة لذلك، في إشارة إلى موعد الانتخابات الرئاسية التي تشهدها البلاد في يونيو/حزيران من ذلك العام.

وحسب هيئة الإحصاء التركية، صعد مؤشر أسعار المستهلك في الأسواق التركية خلال أغسطس/آب الماضي بنسبة 1.46% على أساس شهري، مقارنة مع يوليو/تموز السابق له.

وارتفع التضخم على أساس سنوي خلال أغسطس إلى 80.21%.

وقال أردوغان: "سنتخطى 2023 بأمان بلا حوادث، من خلال إنجاز مشروعاتنا الكبيرة، والاستفادة من الفرص التي توفّرها المستجدات العالمية لبلادنا، وإكمال الانتخابات (الرئاسية والبرلمانية) بنجاح عبر تحالف الشعب".

ويضمّ تحالف الشعب كلّاً من أحزاب العدالة والتنمية الحاكم برئاسة أردوغان، والحركة القومية بزعامة دولت باهتشلي، والاتحاد الكبير بزعامة مصطفى دستجي.