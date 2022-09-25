قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة ستردّ بحسم على أي استخدام للأسلحة النووية من جانب روسيا ضد أوكرانيا، وإن واشنطن أوضحت لموسكو "العواقب الكارثية" التي ستواجهها.

تصريحات سوليفان هي أحدث تحذير أمريكي بعد التهديد الذي أطلقه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء الماضي في كلمة أعلن خلالها أيضاً أول تعبئة عسكرية لبلاده منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال سوليفان لقناة "إن بي سي" التليفزيونية: "إذا تجاوزت روسيا هذا الخط فستكون عواقب كارثية على روسيا، سترد الولايات المتحدة بحسم".

ولم يصف سوليفان طبيعة الردّ الأمريكي المزمع في التصريحات التي أدلى بها اليوم الأحد، لكنه قال إن الولايات المتحدة "أوضحت لروسيا بتفصيل أكبر (في اتصالات خاصة) ما سيعنيه ذلك بالضبط".

وقال سوليفان إن الولايات المتحدة ظلّت على اتصال متكرر ومباشر مع روسيا، بما في ذلك خلال الأيام القليلة الماضية، لمناقشة الوضع في أوكرانيا وإجراءات وتهديدات بوتين.

وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء الماضي، اتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن بوتين بتوجيه "تهديدات نووية سافرة ضد أوروبا" في تجاهل غير حكيم للمسؤوليات التي يوجبها حظر انتشار الأسلحة النووية.

وتُجري روسيا أيضاً استفتاءً في أربعة أقاليم أوكرانية سيطرت عليها قواتها بعد بدء الهجوم العسكري الذي بدأ في فبراير/شباط لتضمها إلى روسيا.

ووصفت أوكرانيا وحلفاؤها الاستفتاءات بأنها صورية، وقالت إن الهدف منها هو تبرير تصعيد الحرب وإعلان بوتين التعبئة بعد الخسائر التي مُنِيَت بها بلاده في ميدان القتال.

وفي التصريحات التي اعتُبرت على الساحة الدولية تهديداً بالاستخدام المحتمَل للأسلحة النووية، قال بوتين: "هذه ليست خدعة".

وقال سوليفان اليوم الأحد: "ما زال بوتين مُصرّاً... على تمزيق الشعب الأوكراني الذي لا يعتقد (الرئيس الروسي) أن له الحق في الوجود. لذلك سيواصل التدخل، وعلينا أن نواصل التدخل بالأسلحة والذخائر والمعلومات المخابراتية وكل الدعم الذي بإمكاننا تقديمه".