سياسة
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كييف تستلم صواريخ دفاعية متطورة من واشنطن..  وزيلنسكي: ليست كافية
أعرب الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي عن شكره للولايات المتحدة، للدعم الذي تقدّمه لبلاده في حربها ضد روسيا، وذلك بعد تسلُّم صواريخ دفاعية متطورة من طراز NASAMS، مؤكداً أن هذه المساعدات لا تزال غير كافية.
كييف تستلم صواريخ دفاعية متطورة من واشنطن..  وزيلنسكي: ليست كافية
الصواريخ الدفاعية المتطورة NASAMS / Others
25 سبتمبر 2022

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد، وصول صواريخ متطورة إلى بلاده من طراز "NASAMS" أرض-جو مقدَّمة من الولايات المتحدة.

وعبر اتصال مرئي، حلّ زيلينسكي ضيفاً على برنامج يقدَّم في قناة "سي بي إس" الأمريكية، تحدث خلاله عن آخر المستجدات على صعيد الحرب الروسية-الأوكرانية.

وأعرب عن شكره نظيرَه الأمريكي جو بايدن والكونغرس على دعم واشنطن لأوكرانيا في حربها ضد روسيا.

وقال: "لقد تسلّمنا NASAMS، وهي منظومات صواريخ دفاع جوية"، إلا أنه عاد وأكد أن هذه الصواريخ غير كافية لحماية البنى التحتية كالمدارس والمستشفيات أمام الهجمات الروسية.

وأضاف أنه يجب توفير الدعم الأمني ​​والمالي اللازمَين لإعادة الأوكرانيين إلى ديارهم.

وعبر حلقة البرنامج الأمريكي، طالب زيلينسكي الولايات المتحدة بتوفر دبابات للجيش الأوكراني.

وقال إنه "إذا أظهرت الولايات المتحدة ريادتها وقدمت لنا الدبابات، فإن ألمانيا والدول الأوروبية الأخرى ستحذو حذوها".

وتَطرَّق زيلينسكي إلى عمليات استفتاء تشهدها مناطق خارجة عن سيطرة الجيش الأوكراني شرقي البلاد.

وقال: "هذه الاستفتاءات رسالة خطيرة مفادها أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن ينهي هذه الحرب".

وأجاب زيلينسكي عن سؤال عمَّا إذا كان يؤمن بأن السلام سيسود أوروبا ما دام بوتين حاكماً في روسيا، بقوله: "لا، لهذا السؤال إجابة وحيدة هي لا".

والجمعة انطلق استفتاء حول الانضمام إلى روسيا، في 4 مقاطعات في أوكرانيا تسيطر عليها موسكو، هي دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا.

ومن المقرر أن يستمرّ التصويت 5 أيام حتى 27 سبتمبر/أيلول الحالي.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي أطلقت روسيا هجوما عسكريّاً على أوكرانيا، تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلّي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعدّه الأخيرة "تدخُّلاً" في سيادتها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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