سياسة
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اليمين المتطرف يتصدر نتائج الانتخابات في إيطاليا وميلوني تدعو إلى الوحدة
أفادت نتائج استطلاع لآراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع بأن تحالفاً يمينياً بقيادة حزب "إخوة إيطاليا" فاز بأغلبية واضحة في الانتخابات العامة، في سابقة هي الأولى من نوعها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
اليمين المتطرف يتصدر نتائج الانتخابات في إيطاليا وميلوني تدعو إلى الوحدة
زعيمة حزب "إخوة إيطاليا" اليميني المتطرف جورجيا ميلوني وهي تحمل لافتة كتب عليها "شكراً إيطاليا" / AFP
26 سبتمبر 2022

تصدر حزب "إخوة إيطاليا" اليميني المتطرف الأحد نتائج الانتخابات التشريعية، ما يفتح الطريق أمام رئيسة الحزب جورجيا ميلونيلتكون أول رئيسة وزراء لإيطاليا، حسب استطلاع الخروج.

وأظهر الاستطلاع الذي أجراه راديو تليفزيون إيطاليا (راي) تصدُّر الكتلة اليمينية بقيادة ميلوني نتائج الانتخابات المبكرة التي جرت صباح الأحد.

ووفق استطلاع الخروج، يُتوقع أن تفوز ميلوني بنسبة بين 22 و26% من أصوات الناخبين، متقدمة على منافسها إنريكو ليتا من كتلة يسار الوسط.

ومن المتوقع أن تحصل الكتلة اليمينية التي تضم أحزاب "إخوة إيطاليا" وحزب "الرابطة (ليغا)" وحزب "فورزا إيطاليا" على نسبة تتراوح بين 41 و45% من الأصوات، وهي نسبة كافية لضمان السيطرة على مجلسي البرلمان.

وفي حال تأكد فوزها، ستصبح ميلوني أول امرأة تصل إلى منصب رئاسة الوزراء، وأول شخصية يمينية متطرفة تترأس حكومة البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.

وقالت ميلوني الاثنين إن الناخبين الإيطاليين منحوا اليمين تفويضاً واضحاً لتشكيل الحكومة المقبلة، ودعت إلى الوحدة للمساعدة في مواجهة مشكلات البلاد العديدة.

وأضافت ميلوني للصحفيين "إذا استُدعينا لحكم هذا الشعب فسوف نفعل ذلك من أجل جميع الإيطاليين بهدف توحيد الشعب وتمجيد ما يوحّده وليس ما يفرقه.. لن نخون ثقتكم".

وكان الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، حل البرلمان في يوليو/تموز الماضي، ودعا إلى إجراء انتخابات مبكرة في 25 سبتمبر/أيلول، مُنهياً بذلك حكومة استمرت 19 شهراً بقيادة رئيس الوزراء ماريو دراغي.

وأعلنت وزارة الداخلية الإيطالية، أن نسبة المشاركة في الانتخابات كانت منخفضة بشكل كبير إذ بلغت 64.7%، بحلول موعد إغلاق صناديق الاقتراع، وفق ما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي.

ومن المتوقع ظهور النتائج الكاملة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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