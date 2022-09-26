سياسة
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اشتباكات في المسجد الأقصى مع بدء المستوطنين اقتحاماتهم تحت حراسة الاحتلال
دعت جماعات يمينية إسرائيلية إلى تنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى بمناسبة عيد رأس السنة العبرية الذي يصادف اليوم الاثنين.
اشتباكات في المسجد الأقصى مع بدء المستوطنين اقتحاماتهم تحت حراسة الاحتلال
تحت حراسة أمنية.. 2200 إسرائيلي اقتحموا المسجد الأقصى (أرشيفية) / Others
26 سبتمبر 2022

يسود توتر شديد داخل المسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية، مع بدء عشرات المستوطنين الإسرائيليين اقتحامه، بحراسة الشرطة الإسرائيلية، بعد أن دعت جماعات يمينية إسرائيلية إلى تنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى بمناسبة عيد رأس السنة العبرية الذي يصادف اليوم الاثنين.

وقال شهود عيان لوكالة الأناضول إن قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية، انتشرت في ساحات المسجد الأقصى، واعتلت المُصلّى القِبَلي المسقوف.

وسمحت الشرطة الإسرائيلية لعشرات المستوطنين الإسرائيليين باقتحام المسجد، عبر باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد الأقصى.

وهتف عشرات الفلسطينيين في المسجد القِبَلي المسقوف وساحات المسجد "الله أكبر" للاحتجاج على اقتحامات المستوطنين.

وقال شهود عيان إن قوات الشرطة الإسرائيلية اعتدت على مصلّين في ساحات المسجد، وأجبرتهم على الخروج منه.

وكانت الشرطة الإسرائيلية فرضت منذ ساعات الفجر، قيوداً على دخول المصلّين الشبان إلى المسجد الأقصى.

وقال شهود عيان إن عشرات الشبان أدوا صلاة الفجر عند البوابات الخارجية للمسجد الأقصى، بعد منعهم الدخول إلى المسجد.

ووقعت اشتباكات متفرقة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الشرطة الإسرائيلية، في منطقة باب الأسباط وباب العامود بالبلدة القديمة.

وكانت جماعات يمينية إسرائيلية دعت إلى تنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى بمناسبة عيد رأس السنة العبرية الذي يصادف اليوم الاثنين.

وفي المقابل دعت هيئات وفعاليات فلسطينية إلى "شدّ الرحال" إلى المسجد اليوم وغداً الثلاثاء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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