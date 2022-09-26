أعربت اليابانعن قلقها البالغ إزاء احتمال استخدام روسيا أسلحة نووية ضد أوكرانيا.

والاثنين أعلن هيروكازو ماتسونو، كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، فرض حظر إضافي على تصدير السلع المتعلقة بالأسلحة الكيماوية إلى روسيا.

وقال في مؤتمر صحفي دوري: "بصفتنا الدولة الوحيدة في العالم التي عانت من هجمات نووية، نطالب بشدة بألا تهدد روسيا أبداً باستخدام أسلحة نووية".

وأضاف أن اليابان ستواصل العمل مع المجتمع الدولي في دعم أوكرانيا وفرض عقوبات على روسيا.

ورداً على سؤال عما إذا كانت اليابان توافق على الاستخدام المحتمل للأسلحة النووية من الولايات المتحدة ضد روسيا، رفض ماتسونو التعليق على أساس أنه "سؤال افتراضي".

وحظرت الحكومة اليابانية اليوم تصدير المواد التي قد تُستخدم في صنع أسلحة كيماوية إلى 21 منظمة روسية.

ووافق مجلس الوزراء الياباني على هذا الإجراء في أعقاب قرار اتخذه وزراء خارجية مجموعة السبع دول الصناعية الكبرى الأسبوع الماضي.