سياسة
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اليابان تحظر تصدير مكونات الأسلحة الكيماوية إلى روسيا
قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو الاثنين إن طوكيو قررت حظر تصدير السلع المرتبطة بالأسلحة الكيماوية إلى روسيا، وأضاف أن بلاده "تشعر بقلق بالغ" بشأن الاستخدام المحتمل للأسلحة النووية.
اليابان تحظر تصدير مكونات الأسلحة الكيماوية إلى روسيا
أعربت اليابان عن قلقها البالغ إزاء احتمال استخدام روسيا أسلحة نووية ضد أوكرانيا / AA
26 سبتمبر 2022

أعربت اليابانعن قلقها البالغ إزاء احتمال استخدام روسيا أسلحة نووية ضد أوكرانيا.

والاثنين أعلن هيروكازو ماتسونو، كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، فرض حظر إضافي على تصدير السلع المتعلقة بالأسلحة الكيماوية إلى روسيا.

وقال في مؤتمر صحفي دوري: "بصفتنا الدولة الوحيدة في العالم التي عانت من هجمات نووية، نطالب بشدة بألا تهدد روسيا أبداً باستخدام أسلحة نووية".

وأضاف أن اليابان ستواصل العمل مع المجتمع الدولي في دعم أوكرانيا وفرض عقوبات على روسيا.

ورداً على سؤال عما إذا كانت اليابان توافق على الاستخدام المحتمل للأسلحة النووية من الولايات المتحدة ضد روسيا، رفض ماتسونو التعليق على أساس أنه "سؤال افتراضي".

وحظرت الحكومة اليابانية اليوم تصدير المواد التي قد تُستخدم في صنع أسلحة كيماوية إلى 21 منظمة روسية.

ووافق مجلس الوزراء الياباني على هذا الإجراء في أعقاب قرار اتخذه وزراء خارجية مجموعة السبع دول الصناعية الكبرى الأسبوع الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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