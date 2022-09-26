سياسة
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11 قتيلاً و20 جريحاً جرّاء إطلاق نار بمدرسة في وسط روسيا
قالت وزارة الداخلية الروسية إن مسلحاً قتل صباح اليوم الاثنين 11 شخصاً وأصاب 20 آخرين من بينهم أطفال في سن 7 و10 أعوام، في مدرسة بوسط روسيا.
11 قتيلاً و20 جريحاً جرّاء إطلاق نار بمدرسة في وسط روسيا
سقوط ضحايا بينهم أطفال في حادث إطلاق نار بمدرسة روسية
26 سبتمبر 2022

أكدت وزارة الداخلية الروسية اليوم الاثنين مقتل 11 شخصاً، من بينهم أطفال، وإصابة 20 آخرين في حادث إطلاق نار وقع بمدرسة في مدينة إيجيفسك الروسية، مشيرة إلى انتحار الرجل الذي أطلق النار.

وكان حادث إطلاق نار في المدرسة رقم 88 بمدينة إيجيفسك الروسية، وقع صباح اليوم، إذ وردت مكالمات إلى وزارة الداخلية في تمام الساعة 10 صباحاً بتوقيت موسكو.

وأفاد شهود عيان بسماع أصوات إطلاق نار من مدرسة بشارع بوشكينسكايا، وهروب الناس من المبنى.

وصرح حاكم المنطقة ألكسندر بريتشالوف، في وقت سابق، بأن إطلاق النار أسفر عن إصابة 3 أشخاص من بينهم طفلان وحارس أمن، فيما تمكنت مديرة المدرسة مع أحد المراهقين الجرحى من إنقاذ نفسها في المكتب.

لكن وزارة الداخلية أكدت في بيان أخير لها مقتل 6 وإصابة عشرين آخرين، وانتحار مطلق النار.

ونشرت بعض قنوات "تليغرام" أسماء القتلى ومن بينهم أطفال في سن 7 و10 أعوام.

وفي وقت سابق اليوم، أصيب عسكري مشرف على مركز تجنيد في الجيش الروسي بجروح خطرة عندما أطلق رجل النار في المركز في سيبيريا، فيما تشهد البلاد تعبئة جزئية للقتال في أوكرانيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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