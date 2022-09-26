سياسة
2 دقيقة قراءة
"ابتزاز نووي".. زيلينسكي: بوتين لا يخادع في تهديداته النووية
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه يأخذ التهديدات النووية الروسية على محمل الجد، ولا يعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يخادع، مشيراً بالوقت ذاته إلى أنه يمكن اعتبار الضربات الروسية لمحطتين نوويتين أوكرانيتين "ابتزازاً نووياً".
"ابتزاز نووي".. زيلينسكي: بوتين لا يخادع في تهديداته النووية
"ابتزاز نووي".. زيلينسكي: بوتين لا يخادع في تهديداته النووية / AFP
26 سبتمبر 2022

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه لا يعتقد أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين يخادع عندما يقول إن موسكو ستكون مستعدة لاستخدام الأسلحة النووية للدفاع عن روسيا.

والأحد قال زيلينسكي، الذي قلل في السابق أهمية مثل هذه التحذيرات باعتبارها ابتزاز نووي، لشبكة "سي.بي.إس نيوز": "انظروا، ربما كان الأمر بالأمس خدعة. الآن، يمكن أن يكون حقيقة"، مضيفاً: "لا أعتقد أنه يخادع".

وقال الرئيس الأوكراني إنه يمكن اعتبار الضربات الروسية لمحطتين نوويتين أوكرانيتين أو بالقرب منهما "استخداماً عصرياً للأسلحة النووية أو ابتزازاً نووياً".

وتتهم كييف موسكو بقصف متكرر لمحطة الطاقة النووية زابوريجيا التي احتلتها روسيا خلال الحرب قبل أن تشن أيضاً هجوماً صاروخياً بالقرب من محطة بيفدينوكراينسكا النووية.

وتنفي موسكو قصف محطة زابوريجيا، وتُحمّل كييف المسؤولية عن ذلك. ولم تعلّق على هجوم بيفدينوكراينسكا.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطاب نقله التلفزيون الأسبوع الماضي أن موسكو ستستخدم "كل الوسائل المتاحة" لحماية روسيا وشعبها إذا تعرضت وحدة أراضيها للتهديد.

والأحد قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إن الولايات المتحدة ستردّ بحسم على أي استخدام للأسلحة النووية من جانب روسيا ضد أوكرانيا، وإن واشنطن أوضحت لموسكو "العواقب الكارثية" التي ستواجهها.

وقال سوليفان في تصريحات تعقيباً على التهديد الذي أطلقه بوتين الأربعاء الماضي: "إذا تجاوزت روسيا هذا الخط فستكون عواقب كارثية على روسيا، سترد الولايات المتحدة بحسم".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us