سياسة
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تركيا: مستعدون لتلبية احتياجات اليابان من المسيَّرات والأسلحة
أعرب وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو الاثنين، عن استعداد أنقرة لتلبية احتياجات اليابان من الطائرات المسيرة والصناعات الدفاعية. وبيّن أنّ دولاً آسيوية أخرى منها ماليزيا وإندونيسيا مهتمَّة بالصناعات الدفاعية التركية.
تركيا: مستعدون لتلبية احتياجات اليابان من المسيَّرات والأسلحة
تركيا: مستعدون لتلبية احتياجات اليابان من المسيَّرات والأسلحة / AFP
26 سبتمبر 2022

أعرب وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو الاثنين، عن استعداد تركيا لتلبية احتياجات اليابان من الطائرات المسيرة والصناعات الدفاعية.

جاء ذلك في حديثه لنادي الصحافة الوطني الياباني (JNPC) في العاصمة طوكيو التي يزورها الثلاثاء للمشاركة في الجنازة الرسمية لرئيس الوزراء السابق شينزو آبي.

وأشار وزير الخارجية التركي إلى أنه سيُجرِي مباحثات استشارية مع الجانب الياباني حول الأمن والصناعات الدفاعية.

وقال: "أستطيع القول إن الطائرات المسيرة والمسيرات الهجومية التي تصنعها تركيا من بين الأفضل في العالم، بل في مقدمتها".

وأشار إلى أنّ "المسيرات التركية حالت دون احتلال العاصمة الليبية طرابلس".

وأردف جاوش أوغلو: "نريد تطوير علاقاتنا مع اليابان في مجال الصناعات الدفاعية كما في المجالات الأخرى كافة".

وبيّن أنّ دولاً آسيوية أخرى منها ماليزيا وإندونيسيا مهتمَّة بالصناعات الدفاعية التركية، وتَوقَّع اتفاقات مع تركيا بهذا الخصوص، وزاد: "نرحّب بسدّ احتياجات اليابان".

وقال إن اسم بيرقدار (مسيرة تركية) هو الأكثر شعبية عند الأطفال المواليد في أوكرانيا.

وفي ردّه على سؤال حول وجود تغييرات في السياسة الخارجية التركية بعد الاستفتاء الذي ستشهده المناطق الأوكرانية الخاضعة للسيطرة الروسية، قال: "تركيا تنتهج سياسة متزنة وتواصل حوارها وعلاقاتها مع أوكرانيا وروسيا".

وأكّد في نفس الوقت اتباع بلاده سياسة مبدئية تستند إلى القوانين الدولية، مستشهداً بتطبيق بلاده اتفاقية مونترو المتعلقة بالمضايق التي تشرف عليها تركيا.

وشدّد على أنّ تركيا لم ولن تعترف بضمّ روسيا شبه جزيرة القرم، كما أعربت بشكل واضح وصريح للجانب الروسي عن قلقها حيال ضمّ منطقتَي دونباس وخيرسون وإجراء استفتاء فيهما.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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