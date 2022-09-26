احتجت تركيا الاثنين، لدى اليونان والولايات المتحدة على نشر أثينا مدرعات أمريكية المنشأ في جزيرتَي "مدللي" و"ساقز".

واستدعت وزارة الخارجية التركية السفير اليوناني في أنقرة وطالبت بإنهاء أثينا انتهاكاتها في الجزر وإعادتها إلى الوضع غير العسكري.

كما بعثت تركيا مذكرة احتجاج إلى الولايات المتحدة وطالبتها بمراعاة وضع جزر شرقي إيجة واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم استخدام الأسلحة في انتهاك لوضعها كجزر منزوعة السلاح.

وفي وقت سابق الأحد، رصدت طائرات مُسيّرة تركية نقل اليونان مدرّعات إلى جزر منزوعة السلاح في بحر إيجة.

وأفادت مصادر أمنية، بأن مُسيّرات تركية رصدت سفينتي إنزال يونانيتين متّجهتين إلى جزيرتَي مدللي (لسبوس) وسيسام (ساموس).

وأوضحت أن السفينتين نقلتا 23 مدرعة إلى مدللي و18 أخرى إلى سيسام.

وكان من اللافت أنها من المدرعات الممنوحة من الولايات المتحدة إلى اليونان، والتي وصلت إلى ميناء دده أغاج (أليكساندروبولي).

وأكدت المصادر أن حادثتَي نقل المدرّعات اللتين وقعتا يومي 18 و21 سبتمبر/أيلول الجاري، تُعدّان مؤشراً صارخاً على استمرار اليونان بتسليح الجزر القريبة من تركيا، وانتهاك وضع تلك الجزر التي يفترض أن تكون منزوعة السلاح، وفق الاتفاقيات ذات الصلة.

ولفتت إلى سعي اليونان لنشر أسلحة ممنوحة من الولايات المتحدة على وجه الخصوص في تلك الجزر.

ووصفت المصادر التصرفات العدوانية لليونان العضو في حلف الناتو، بأنها "غير مقبولة على الإطلاق".

وأشارت إلى أن اليونان تنتهك منذ أعوام طويلة "الوضع غير العسكري" لهاتين الجزيرتين وتنشر أسلحة فيهما.

وأشارت المصادر إلى عدم تجاوب اليونان مع دعوات تركيا إلى حلّ الخلافات عبر الحوار وفي إطار القانون الدولي.

وأكدت أن تهرّب اليونان من الحوار وتغيّبها عن الاجتماعات بهذا الخصوص، ومواصلتها استفزازاتها، تُظهر بوضوح من الطرف الذي يزيد التوتر ويقوم بأنشطة عدوانية وغير قانونية.