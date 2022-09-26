حذّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين، اليونان من مغبّة استفزازاتها "التي تشكّل لعبة خطرة عليها".

جاء ذلك في كلمة ألقاها عقب ترؤسه اجتماعاً للحكومة في المجمع الرئاسي بأنقرة.

وقال الرئيس أردوغان إن تركيا "تتابع بحيرة سياسات جارتها اليونان التي تفوح منها رائحة الاستفزاز"، مؤكداً: "لا يمكن نسيان ما قامت به اليونان من مجازر جماعية، وهي ستدفع ثمن استفزازاتها عاجلاً أم آجلاً".

وأضاف: "لن نتوانى إذا لزم الأمر، في الدفاع عن حقوق ومصالح بلادنا ضد اليونان بجميع الوسائل المتاحة".

وأردف: "لا الحشد العسكري ولا الدعم السياسي والاقتصادي كافيان لرفع اليونان إلى مستوانا لكنهما يكفيان لجرّها إلى مستنقع".

وذكر الرئيس أردوغان أن "استفزازات اليونان لعبة خطرة عليها، سياسيين ودولة وشعباً، وعلى من يستخدمهم مطيّة".

وقال: "الحشود العسكرية الأجنبية ذات المظهر الاحتلالي المنتشرة في جميع أنحاء اليونان يجب أن تزعج قبل تركيا الشعب اليوناني بالذات".

وفي سياق منفصل، أفاد الرئيس أردوغان بأنّ أكثر من 5 ملايين طن من الحبوب شُحنت من أوكرانيا حتى اليوم، بموجب اتفاق إسطنبول.

وأضاف: "مواصلة النجاح الدبلوماسي المُحرز بداية من فتح ممر الحبوب وصولاً إلى اتفاقية تبادل الأسرى مدعاة فخر لبلادنا".