سياسة
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روسيا توقف دبلوماسياً يابانياً "متلبّساً بتسلم معلومات حساسة".. ما محتواها؟
قالت وسائل إعلام روسية رسمية إن جهاز الأمن الروسي وقّف القنصل العام الياباني في فلاديفوستوك موتوكي تاتسونوري، لحظة تسلّمه معلومات "حساسة".. ما محتواها؟
روسيا توقف دبلوماسياً يابانياً "متلبّساً بتسلم معلومات حساسة".. ما محتواها؟
جهاز الأمن الروسي يوقف القنصل العام الياباني في فلاديفوستوك لحظة تسلّمه معلومات "حساسة" - أرشيفية / Reuters
26 سبتمبر 2022

وقّف جهاز الأمن الروسي، الاثنين، القنصل العام الياباني في فلاديفوستوك موتوكي تاتسونوري، لحظة تسلّمه معلومات "حساسة"، منها معلومات حول "تأثير العقوبات الغربية على الوضع الاقتصادي في روسيا".

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن تقرير لجهاز الأمن، أن "الدبلوماسي الياباني احتُجز متلبّساً خلال تلقيه معلومات حساسة مقابل مكافأة مالية حول الجوانب الموضوعية لروسيا، والتعاون مع إحدى دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتأثير سياسة العقوبات التي ينتهجها الغرب على الوضع الاقتصادي في إقليم بريمورسكي".

وأكّد مركز العلاقات العامة في جهاز الأمن أنه "أُعلن موتوكي تاتسونوري شخصاً غير مرغوب فيه، بعد ارتباطه بأنشطة لا تتوافق مع وضعه الدبلوماسي، وقُدِّمت مذكرة احتجاج إلى الجانب الياباني من خلال القنوات الدبلوماسية".

واستناداً لاتفاقيات فيينا، يجوز للدولة المستقبِلة في أي وقت أن تخطر الدولة المرسِلة بأن رئيس البعثة أو أي مسؤول دبلوماسي آخر هو شخص غير مرغوب فيه وأن إقامته في البلد غير مقبولة.

ولم يصدر على الفور أيّ ردٍ رسمي من طوكيو على ما أثارته موسكو بشأن القنصل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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