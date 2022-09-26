سياسة
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وزير الدفاع التركي: هدفنا من العمليات العسكرية هو تأمين حدودنا ومواطنينا
أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار تمكّن قوات بلاده من تحييد ألفين و874 إرهابياً في شمال سوريا وشمال العراق، منذ مطلع العام الجاري.
وزير الدفاع التركي: هدفنا من العمليات العسكرية هو تأمين حدودنا ومواطنينا
وزير الدفاع التركي: استطعنا تحييد 2874 إرهابياً منذ مطلع 2022 / AA
26 سبتمبر 2022

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، إن قوات بلاده حيّدت ألفين و874 إرهابياً في شمال سوريا وشمال العراق، منذ مطلع العام الجاري.

جاء ذلك في كلمة له، الاثنين، خلال اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حضره رئيس الأركان يشار غولار، وقادة القوات البرية والبحرية والجوية، إضافة إلى القادة العسكريين الموجودين خارج البلاد.

وأكد أقار أن الهدف الوحيد لعمليات الجيش التركي هو الإرهابيون، مشدداً على احترام أنقرة حدود جميع بلدان الجوار وسيادتها وفي مقدمتها سوريا والعراق.

وتابع: "هدفنا الوحيد (من العمليات العسكرية) هو تأمين حدودنا ومواطنينا".

وفي سياق متصل، قال أقار إن الجيش التركي تمكّن من تحييد 36 ألفاً و143 إرهابياً منذ 24 يوليو/تموز 2015.

وأضاف أن عدد الإرهابيين الذين جرى تحييدهم في شمال العراق وشمال سوريا، منذ مطلع العام الجاري، بلغ ألفين و874 إرهابياً.

وأوضح أن عمليات الجيش التركي شهدت أيضاً تدمير مخابئ ومستودعات وملاجئ التنظيمات الإرهابية، وضبط الأسلحة والذخائر الموجودة فيها، وتدمير المعدات والمركبات التابعة لتلك التنظيمات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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