منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المتعاقد السابق مع أجهزة الاستخبارات الأمريكية إدوارد سنودن اللاجئ في روسيا، الجنسية الروسية.

وجاء في مرسوم رئاسي نُشر الاثنين، أن إدوارد جوزيف سنودن المولود في 21 يونيو/حزيران 1983، مُدرَج على قائمة مواطنين روس جدد، في وقت وصلت فيه العلاقات بين واشنطن وموسكو إلى أدنى مستوياتها التاريخية على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2020، قال سنودن إنه تقدّم بطلب للحصول على الجنسية الروسية، مع رغبته في الاحتفاظ بجنسيته الأمريكية.

وكان سنودن قد سرّب في 2013 بيانات سرية تكشف الطريقة التي كانت تجمع فيها وكالات استخبارات أمريكية بيانات شخصية للمستخدمين، خصوصاً عبر غوغل وفيسبوك ومايكروسوفت.

وكانت موسكو قد خففت قبل سنوات من صرامة قوانين الجنسية للسماح للأفراد بحمل جوازات سفر روسية دون التخلّي عن جنسياتهم الأصلية.

وقال محامي الدفاع عن سنودن، أناتولي كوشيرينا لوكالة "ريا نوفوستي" الروسية للأنباء إن ليندسي ميلز زوجة سنودن، ستتقدم الآن بطلب للحصول على الجنسية الروسية، مشيراً إلى أن ابنتهما تحمل بالأساس جواز سفر روسياً لأنها ولدت في روسيا.

ورغم إعلان بوتين الأسبوع الماضي تعبئة جزئية لدعم القوات الروسية في الحرب في أوكرانيا، لن يُستدعى سنودن، حسب كوشيرينا، لأنه لا يمتلك خبرة سابقة في الخدمة العسكرية في روسيا.

وأوضح الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف لوكالات أنباء أن سنودن حصل على الجنسية الروسية بعدما تقدّم بطلب للحصول عليها.