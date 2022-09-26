سياسة
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لانتهاكها خصوصية الأطفال.. غرامة بريطانية بنحو 29 مليون دولار على تيك توك
قالت هيئة حماية البيانات البريطانية (ICO) في بيان، إنها تنظر في فرض غرامة قدرها 27 مليون جنيه إسترليني (29,06 مليون دولار) على شبكة تيك توك للتواصل الاجتماعي.
لانتهاكها خصوصية الأطفال.. غرامة بريطانية بنحو 29 مليون دولار على تيك توك
هيئة حماية البيانات البريطانية (ICO) تنظر في فرض غرامة قدرها 27 مليون جنيه إسترليني على تيك توك / AFP
26 سبتمبر 2022

تنظر هيئة حماية البيانات البريطانية (ICO) في فرض غرامة قدرها 27 مليون جنيه إسترليني (29,06 مليون دولار) على شبكة تيك توك للتواصل الاجتماعي بسبب عدم توفيرها حماية كافية للبيانات الشخصية الخاصة بمستخدميها الأطفال.

وأفادت الهيئة في بيان أصدرته الاثنين أنها أجرت تحقيقاً "أظهر أنّ الشركة قد تكون انتهكت قانون حماية البيانات البريطاني" بين مايو/أيار 2018 ويوليو/تموز 2020.

وأشارت إلى أنها وجّهت كتاباً لتيك توك تحذّرها فيه من فرض غرامة محتملة عليها.

وذكر البيان أنّ التحقيق أظهر أنّ "بيانات الأطفال الذين هم دون الثالثة عشرة قد تكون استُخدِمت من دون الحصول على موافقة ذويهم أو إبلاغ المستخدمين بذلك من خلال لغة موجزة وشفافة وسهلة الفهم".

وفيما لم يُتّخذ أي قرار حتى الآن ولم يجرِ التوصل بعد إلى استنتاجات نهائية في شأن انتهاك المنصة للقانون، تنتظر الهيئة البريطانية حالياً توضيحات من تيك توك.

وقال مفوض الهيئة جون إدواردز: "نودّ أن يتمكّن الأطفال من التعلّم وأن يخوضوا تجربة العالم الرقمي، لكن نريد أيضاً أن تتوافر لهم حماية كافية لبياناتهم الشخصية".

وأشار إلى أن الهيئة تنظر في كيفية "امتثال 50 خدمة إلكترونية مختلفة لقانون البيانات الرقمية الخاصة بالأطفال"، مضيفاً: "أجرينا ستة تحقيقات أخرى على شركات أظهرت النتائج أنها لم تتحمل مسؤوليتها في ما يتعلق ببيانات الأطفال بجدية كافية".

وتشكّل شبكات إنستغرام وتيك توك ويوتيوب للتواصل الاجتماعي المصادر الثلاثة الرئيسية للمعلومات لدى المراهقين في المملكة المتحدة، حسب دراسة أجرتها هيئة "أوفكوم" الناظمة للاتصالات في بريطانيا ونُشرت في يوليو/تموز الماضي.

وتُتهم الشبكات الاجتماعية باستمرار بأن لها تأثيرات مضرّة على المستخدمين الصغار، فتظهر لهم مثلاً حياة أشخاص آخرين كأنها مثالية أو تعرّضهم لإعلانات غير ملائمة لهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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