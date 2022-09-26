سياسة
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تركيا تدين اقتحام متطرفين إسرائيليين المسجد الأقصى بحماية قوات الأمن
أعربت وزارة الخارجية التركية في بيان، عن إدانتها لاقتحام مجموعات إسرائيلية متطرفة المسجد الاقصى بحماية قوات الأمن.
تركيا تدين اقتحام متطرفين إسرائيليين المسجد الأقصى بحماية قوات الأمن
جماعات يمينية إسرائيلية دعت إلى تنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى بمناسبة رأس السنة العبرية / AA
26 سبتمبر 2022

أدانت وزارة الخارجية التركية الاثنين، اقتحام مجموعات إسرائيلية متطرفة المسجد الأقصى بحماية قوات الأمن.

وقالت الخارجية في بيان: "ندين ونرى من غير المقبول اقتحام جماعات إسرائيلية متطرفة المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة تحت حماية قوات الأمن الإسرائيلية".

ودعت الخارجية السلطات الإسرائيلية إلى اتخاذ التدابير اللازمة فوراً من أجل عدم السماح بهذه الممارسات التي تنتهك حرمة المسجد الأقصى ووضعه المستند للقانون الدولي، وإلى الحيلولة دون تصاعد التوتر.​​​​​​​

وكانت جماعات يمينية إسرائيلية دعت إلى تنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى، بمناسبة عيد رأس السنة العبرية الذي يصادف اليوم الاثنين، ما دعا هيئات فلسطينية إلى "شدّ الرِّحال" إلى المسجد، الاثنين والثلاثاء.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن 335 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى خلال الفترتين، الصباحية وما بعد الظهر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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