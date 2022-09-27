سياسة
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لبحث ملف مقاتلات "F-16".. وفد العدالة والتنمية التركي يتوجه إلى واشنطن
وفد من حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم يتوجه إلى واشنطن في زيارة تستمر 3 أيام لإجراء لقاءات مع أعضاء في الكونغرس، وكذلك أعضاء من مجلس الشيوخ، بشأن بيع تركيا مقاتلات "F-16".
لبحث ملف مقاتلات "F-16".. وفد العدالة والتنمية التركي يتوجه إلى واشنطن
وفد من حزب العدالة والتنمية التركي يتوجه إلى واشنطن لإجراء لقاءات بشأن بيع تركيا مقاتلات F-16 / AA
27 سبتمبر 2022

يتوجه وفد من حزب العدالة والتنمية التركي إلى واشنطن، لإجراء لقاءات في الكونغرس بشأن بيع تركيا مقاتلات "F-16".

ويرأس الوفد نائب رئيس العدالة والتنمية، رئيس العلاقات الخارجية في الحزب، أفكان آلا.

ولفت إلى أن الزيارة تستمر 3 أيام، وتأتي بهدف مواصلة المفاوضات حول تزويد تركيا بمقاتلات "F-16".

وسيجري الوفد الذي يضم عدداً من البرلمانيين من حزب العدالة والتنمية، لقاءات مع أعضاء في الكونغرس، بمن فيهم أسماء من مجلس الشيوخ.

ومنذ أيام شدد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، على أن المباحثات مع واشنطن بخصوص مقاتلات "F-16" تجري بشكل طبيعي.

وفي أثناء حديثه إلى الصحفيين الجمعة بالبيت التركي بمدينة نيويورك، التي يزورها للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال جاوش أوغلو: "المحادثات الآن تجري بشكل طبيعي.. وبالطبع في الكونغرس (الأمريكي) أصوات دفعت الجميع إلى التساؤل إن كانت عوائق أو شروط ستُفرض.. ولكن المحادثات الفنية تجري بشكل طبيعي".

وأكد أن الإدارة الأمريكية عازمة على مواصلة المحادثات بشأن مقاتلات "F16"، مشيراً إلى أن نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، أكد له ذلك خلال لقائهما الثنائي الثلاثاء الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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