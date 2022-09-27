يتوجه وفد من حزب العدالة والتنمية التركي إلى واشنطن، لإجراء لقاءات في الكونغرس بشأن بيع تركيا مقاتلات "F-16".

ويرأس الوفد نائب رئيس العدالة والتنمية، رئيس العلاقات الخارجية في الحزب، أفكان آلا.

ولفت إلى أن الزيارة تستمر 3 أيام، وتأتي بهدف مواصلة المفاوضات حول تزويد تركيا بمقاتلات "F-16".

وسيجري الوفد الذي يضم عدداً من البرلمانيين من حزب العدالة والتنمية، لقاءات مع أعضاء في الكونغرس، بمن فيهم أسماء من مجلس الشيوخ.

ومنذ أيام شدد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، على أن المباحثات مع واشنطن بخصوص مقاتلات "F-16" تجري بشكل طبيعي.

وفي أثناء حديثه إلى الصحفيين الجمعة بالبيت التركي بمدينة نيويورك، التي يزورها للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال جاوش أوغلو: "المحادثات الآن تجري بشكل طبيعي.. وبالطبع في الكونغرس (الأمريكي) أصوات دفعت الجميع إلى التساؤل إن كانت عوائق أو شروط ستُفرض.. ولكن المحادثات الفنية تجري بشكل طبيعي".

وأكد أن الإدارة الأمريكية عازمة على مواصلة المحادثات بشأن مقاتلات "F16"، مشيراً إلى أن نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، أكد له ذلك خلال لقائهما الثنائي الثلاثاء الماضي.