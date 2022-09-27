أعلن قصر بكنغهام أن بريطانيا ستشهد عملات معدنية وأوراقاً نقدية وطوابع جديدة تحمل صورة الملك الجديد تشارلز الثالث، كما ستظهر صورة الملك الجديد على المباني الحكومية وصناديق البريد الحمراء.

وفي الوقت الذي تبدأ فيه بريطانيا التكيف مع أول ملك جديد لها منذ 70 عاماً، قال صانعو العملات والطوابع في البلاد، اليوم الثلاثاء، إنهم سيبدؤون عملية التحول البطيئة من استخدام صورة الملكة الراحلة إليزابيث إلى صورة الملك الجديد.

وقالت آن جيسوب الرئيسة التنفيذية لدار سك العملة الملكية: "ستدخل أولى العملات المعدنية التي تحمل صورة جلالة الملك تشارلز الثالث التداول بالتماشي مع طلب البنوك ومكاتب البريد".

وأضافت: "يعني هذا أن العملات المعدنية للملك تشارلز الثالث والملكة إليزابيث الثانية سيُجرى تداولها معاً في المملكة المتحدة لسنوات عديدة قادمة".

وستستغرق عملية الاستبدال بعض الوقت إذ تشير تقديرات دار سك العملة الملكية إلى نحو 27 مليار عملة نقدية تحمل صورة الملكة التي توفيت هذا الشهر.

وقال بنك إنجلترا إن من المتوقع بدء تداول الأوراق النقدية التي تحمل صورة الملك تشارلز بحلول منتصف عام 2024.

وأضاف أنه سيكشف صور الأوراق النقدية المحدثة بحلول نهاية العام.

وقال البريد الملكي إن الصورة الحالية للملكة الراحلة على الطوابع ستُحدّث لتصبح صورة تشارلز.

ومن المقرر دخول الطوابع الجديدة التداول بمجرد نفاد المخزون الحالي.

وستظل جميع العملات والطوابع التي تحمل صورة الملكة صالحة للاستخدام.

وكان قصر بكنغهام كشف الاثنين النقاب عن الرمز الجديد للملك تشارلز، الذي يستخدم في وثائق الدولة كما سيظهر على المباني الحكومية وصناديق البريد الجديدة.

ويتكون الرمز، الذي اختاره الملك من مجموعة من التصميمات التي أعدتها كلية الأسلحة، من حرفي (سي) و(آر) اللذين يرمزان إلى اسم تشارلز وكلمة ريكس، وتعني ملك باللاتينية، مع صورة للتاج الملكي.