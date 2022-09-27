سياسة
3 دقيقة قراءة
بريطانيا تعلن عملات وطوابع جديدة تحمل صورة الملك تشارلز الثالث
تبدأ بريطانيا تدريجياً استخدام طوابع وعملات معدنية وورقية جديدة تحمل صورة الملك تشارلز الثالث بدلاً من تلك التي تحمل صورة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية. كما سيُستخدم الرمز الجديد للملك تشارلز في وثائق الدولة.
بريطانيا تعلن عملات وطوابع جديدة تحمل صورة الملك تشارلز الثالث
الملك تشارلز الثالث في أثناء مراسم تشييع الملكة الراحلة إليزابيث الثانية / AP
27 سبتمبر 2022

أعلن قصر بكنغهام أن بريطانيا ستشهد عملات معدنية وأوراقاً نقدية وطوابع جديدة تحمل صورة الملك الجديد تشارلز الثالث، كما ستظهر صورة الملك الجديد على المباني الحكومية وصناديق البريد الحمراء.

وفي الوقت الذي تبدأ فيه بريطانيا التكيف مع أول ملك جديد لها منذ 70 عاماً، قال صانعو العملات والطوابع في البلاد، اليوم الثلاثاء، إنهم سيبدؤون عملية التحول البطيئة من استخدام صورة الملكة الراحلة إليزابيث إلى صورة الملك الجديد.

وقالت آن جيسوب الرئيسة التنفيذية لدار سك العملة الملكية: "ستدخل أولى العملات المعدنية التي تحمل صورة جلالة الملك تشارلز الثالث التداول بالتماشي مع طلب البنوك ومكاتب البريد".

وأضافت: "يعني هذا أن العملات المعدنية للملك تشارلز الثالث والملكة إليزابيث الثانية سيُجرى تداولها معاً في المملكة المتحدة لسنوات عديدة قادمة".

وستستغرق عملية الاستبدال بعض الوقت إذ تشير تقديرات دار سك العملة الملكية إلى نحو 27 مليار عملة نقدية تحمل صورة الملكة التي توفيت هذا الشهر.

وقال بنك إنجلترا إن من المتوقع بدء تداول الأوراق النقدية التي تحمل صورة الملك تشارلز بحلول منتصف عام 2024.

وأضاف أنه سيكشف صور الأوراق النقدية المحدثة بحلول نهاية العام.

وقال البريد الملكي إن الصورة الحالية للملكة الراحلة على الطوابع ستُحدّث لتصبح صورة تشارلز.

ومن المقرر دخول الطوابع الجديدة التداول بمجرد نفاد المخزون الحالي.

وستظل جميع العملات والطوابع التي تحمل صورة الملكة صالحة للاستخدام.

وكان قصر بكنغهام كشف الاثنين النقاب عن الرمز الجديد للملك تشارلز، الذي يستخدم في وثائق الدولة كما سيظهر على المباني الحكومية وصناديق البريد الجديدة.

ويتكون الرمز، الذي اختاره الملك من مجموعة من التصميمات التي أعدتها كلية الأسلحة، من حرفي (سي) و(آر) اللذين يرمزان إلى اسم تشارلز وكلمة ريكس، وتعني ملك باللاتينية، مع صورة للتاج الملكي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us