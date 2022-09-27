جدد عشرات المستوطنين الإسرائيليين الثلاثاء اقتحام المسجد الأقصى في مدينة القدس، بالتزامن مع فرض شرطة الاحتلال الإسرائيلي قيوداً على دخول الفلسطينيين، الذين تقل أعمارهم عن 40 عاماً، إلى المسجد.

وقال شهود عيان إن قوات من الشرطة الإسرائيلية اقتحمت ساحات المسجد الأقصى وانتشرت فيها، قبل السماح للمستوطنين باقتحام المسجد من خلال باب المغاربة، وفق وكالة الأناضول.

وسمحت شرطة الاحتلال للمستوطنين بالدخول إلى ساحات المسجد على شكل مجموعات بحراسة عناصر الشرطة.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن المفوض العام للشرطة الإسرائيلية كوبي شبتاي، اقتحم المسجد الأقصى برفقة عدد كبير من الضباط الإسرائيليين لفترة قصيرة.

وهتف مصلّون، تمكنوا من الدخول إلى المسجد "الله أكبر" للتعبير عن احتجاجهم على الاقتحامات.

وقال شهود عيان إن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت فلسطينياً واحداً على الأقل من ساحات المسجد.

وأضاف شهود العيان أن الشرطة الإسرائيلية فرضت قيوداً على دخول المصلين، الذين تقل أعمارهم عن 40 عاماً، منذ فجر اليوم.

وكانت جماعات إسرائيلية متطرفة دعت إلى اقتحام المسجد الأقصى بأعداد كبيرة بمناسبة عيد رأس السنة العبرية الذي حلّ الاثنين.