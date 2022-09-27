سياسة
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تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.. مستوطنون يجددون اقتحام المسجد الأقصى
اقتحمت قوات من شرطة الاحتلال الإسرائيلي ساحات المسجد الأقصى، وانتشرت فيها الثلاثاء قبل السماح للمستوطنين باقتحام المسجد من خلال باب المغاربة.
تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.. مستوطنون يجددون اقتحام المسجد الأقصى
عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون المسجد الأقصى / AA
27 سبتمبر 2022

جدد عشرات المستوطنين الإسرائيليين الثلاثاء اقتحام المسجد الأقصى في مدينة القدس، بالتزامن مع فرض شرطة الاحتلال الإسرائيلي قيوداً على دخول الفلسطينيين، الذين تقل أعمارهم عن 40 عاماً، إلى المسجد.

وقال شهود عيان إن قوات من الشرطة الإسرائيلية اقتحمت ساحات المسجد الأقصى وانتشرت فيها، قبل السماح للمستوطنين باقتحام المسجد من خلال باب المغاربة، وفق وكالة الأناضول.

وسمحت شرطة الاحتلال للمستوطنين بالدخول إلى ساحات المسجد على شكل مجموعات بحراسة عناصر الشرطة.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن المفوض العام للشرطة الإسرائيلية كوبي شبتاي، اقتحم المسجد الأقصى برفقة عدد كبير من الضباط الإسرائيليين لفترة قصيرة.

وهتف مصلّون، تمكنوا من الدخول إلى المسجد "الله أكبر" للتعبير عن احتجاجهم على الاقتحامات.

وقال شهود عيان إن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت فلسطينياً واحداً على الأقل من ساحات المسجد.

وأضاف شهود العيان أن الشرطة الإسرائيلية فرضت قيوداً على دخول المصلين، الذين تقل أعمارهم عن 40 عاماً، منذ فجر اليوم.

وكانت جماعات إسرائيلية متطرفة دعت إلى اقتحام المسجد الأقصى بأعداد كبيرة بمناسبة عيد رأس السنة العبرية الذي حلّ الاثنين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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