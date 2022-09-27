عاد المستشار الألماني أولاف شولتز إلى بلاده، بعد زيارة استمرت عدة أيام للسعودية والإمارات وقطر، لبحث اتفاقيات جديدة في مجال الطاقة، ضمن مساعي برلين للبحث عن بدائل لمصادر الطاقة الروسية.

تأتي زيارة المستشار الألماني في وقت تجوب فيه دول أوروبية عدة العالم، بحثاً عن مصادر بديلة للطاقة بعيداً عن روسيا التي كانت حتى وقت قريب أكبر مصدّر للغاز الطبيعي إلى أوروبا.

وتواجه ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد أوروبي أزمة محتمَلة في شحّ الطاقة خلال فصل الشتاء، في حال لم تنجح في توقيع عقود تُغنِيها عن الغاز الروسي، إلى جانب النفط ومشتقاته.

زيارة السعودية

وحسب ما نُشر من تصريحات وبيانات صحفية أوردتها وكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن زيارة شولتز لم تُفضِ على ما يبدو إلى توقيع اتفاقيات بمجال الطاقة.

والسعودية أكبر منتج للنفط الخام في أوبك بمتوسط يوميّ 11 مليون برميل، وأكبر مصدّر للخام عالمياً بمتوسط يوميّ 7 ملايين برميل، حسب بيانات رسمية.

ولم تُخفِ ألمانيا السبب الرئيسي لزيارة شولتز دول الخليج، قائلة على لسان متحدث الحكومة إن الطاقة تتصدر المحادثات، وإن رجال أعمال ورؤساء شركات ألمانية في قطاع الطاقة رافقت المستشار الألماني.

ولم تُشِر ألمانيا أو السعودية إلى أي اتفاقات جديدة بشأن الطاقة خلال الفترة المقبلة، وهو ما أثار علامات استفهام حول طبيعة العلاقة بين البلدين.

زيارة الإمارات

بخلاف السعودية، جاءت رحلة المستشار الألماني والوفد المرافق إلى الإمارات مليئة باتفاقيات في قطاع الطاقة، وهو ما أوردت تفاصيله وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وتوصلت شركة أدنوك الإماراتية (حكومية) الأحد إلى اتفاق مع شركة "ويهلم هوير جي إم بي إتش" على شروط توريد نحو 250 ألف طن شهرياً من وقود الديزل خلال 2023.

ووُقّعَت اتفاقية شراكة استراتيجية جديدة في مجال تسريع أمن الطاقة والنمو الصناعي، تهدف إلى تسريع تنفيذ المشاريع ذات الاهتمام المشترك بين الإمارات وألمانيا.

كما أبرمت "أدنوك" اتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي المسال لشركة "آر دبليو إي" الألمانية، تصدّر "أدنوك" بموجبها أول شحنة غاز طبيعي مسال إلى ألمانيا وتسلّمها في أواخر 2022.

وذكرت الوكالة أن شحنة الغاز المستهدف توريدها ستُستخدم في التشغيل التجريبي لمحطة استيراد الغاز الطبيعي العائمة في مدينة برونسبوتل الألمانية.

كما خصصت "أدنوك" وفقاً للاتفاقية شحنات إضافية من الغاز الطبيعي المسال لعملائها في ألمانيا ستُسلَّم في 2023.

ووقّعت "أدنوك" كذلك عدداً من الاتفاقيات مع عملاء من ألمانيا، بينهم "استياج جي إم بي إتش" وشركة "أوربيس إيه جي" لتصدير شحنات تجريبية من الأمونيا منخفضة الكربون.

والأمونيا تُعَدّ وقوداً ناقلاً للهيدروجين يلعب دوراً محورياً في الحدّ من الانبعاثات، في القطاعات التي يصعب الحدّ من انبعاثاتها.

زيارة قطر

وفي قطر التي تُعَدّ أحد أكبر منتجي الغاز المسال وتعمل على تطوير أكبر حقل للغاز في العالم، وهو حقل الشمال، لم يخرج المستشار الألماني باتفاقيات -علنية على الأقلّ- مع الدوحة.

وفي تصريح صحفي له قال شولتز إنه ناقش مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني واردات الغاز المسال، متطلعاً إلى تقدُّم أكبر في هذا الإطار، إلا أنه لم يُعلَن عن أي اتفاقات في قطر.

وحسب تقرير لصحيفة دويتشه فيله الألمانية، ينخرط البلدان في محادثات صعبة حول مدة الاتفاقات المتعلقة بالغاز الطبيعي المسال، وأشار شولتز إلى أنه يريد أن يرى تقدماً في هذه المباحثات.

وتشير تقديرات محللين في سوق الطاقة الألمانية إلى أن زيارة المستشار جاءت دون توقعات السوق المحلية هناك، بخاصة مع عدم وجود أفق لاستئناف ضخّ الغاز الروسي عبر خط "نورد ستريم 1".

ومنذ نهاية الشهر الماضي توقفت شركة غازبروم الروسية عن ضخّ الغاز عبر الخط إلى ألمانيا، مما جعل الأخيرة تحثّ الخطى للبحث عن مصادر بديلة.